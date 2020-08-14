Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın yanlış adımlar attığını belirtti. Erdoğan, "Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çekebiliriz" açıklamasında bulundu.

"En ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız"

Erdoğan, "Malum Doğu Akdeniz’de son gelişmeler gerçekten sıkıntılı. Bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, bunun yanında sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis, sismik araştırma yapan önemli gemilerimizden bir tanesi. Bu sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra onlar kendi limanlarına çektiler. Bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır." dedi.

"Ayın 23'üne kadar Oru. Reis çalışmalarını sürdürecek"

Erdoğan, "Bunların karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Kaldı ki Akdeniz’de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilecek şekilde bizim durumumuz öyle değil. Ayın 23’üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sayın Merkel’le de bunları dün konuştum. Kendisinin de bizden ricası, buna söyleyecek bir şey yok. ’28’ine kadar danışmanlarımızın yapacakları çalışmalarla daha sonra bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim’ dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel’le de görüştük. Temenni ederim ki sayın Merkel benden sonra Miçotakis’le de bir görüşme yaptı, bu görüşmede Miçotakis’i bize söylediği çizgiye inşallah getirmiş olur." diye konuştu.

Erdoğan, "Eğer Miçotakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa, kaldı ki Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, oradaki kabristanlarımızı ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsüne yalnız bırakmayız. Gereği ise vakti saati geldiğinde gereğini yaparız" düşüncesini dile getirdi.

Yunanistan- Mısır anlaşması

Erdoğan, "Bu konuda Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. ‘Burada yanlış anlaşılmalar var. Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var.’ diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek. Biz Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı. Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının, Yunan halkıyla aynı çizgide olması mümkün değil. Tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı Mısır halkından öte yöneticilerinin fark etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bunu da geçiyorum, maalesef çok açık net söylemem lazım: Bu süreç içerisinde Suudi Arabistan’dan da yanlış adımlar atılıyor. Bugün Dışişleri Bakanıma da söyledim süratla muhatabınla bunu görüş. Gerekli adımlar atılsın. Başka bir gelişme daha var. O da özellikle İsrail. İsrail’le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasında dayanışma, bir taraftan da Filistin’e yönelik adım yenilir yutulur adım değil. Şimdi Filistin büyükelçiğini kapatıyor ya da geri çekiyor. Aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanı’na talimatı verdim. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin’i de hiçbir zaman yedirtmedik, yedirmeyeceğiz. " görüşünü savundu.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Bir Berlin Konferansı oldu. Daha çok Libya ile alakalı bir konferanstı. Berlin Konferansı’na katılanların neredeyse hiçbiri buranın şartlarına uymadılar, uymuyorlar. Biz ise atılması gereken adımları bugüne kadar diplomatik hukuk içinde attık, atmaya da devam ediyoruz. Sayın Merkel ile bu süreçte pek çok görüşmem oldu. Aynı şekilde danışmanı Kalın’ın görüşmeleri oldu. Bu arada da bu görüşmeleri devam ediyor.

Döviz artışı

Bu hafta içinde ekonomik kurulumuzu toplamak suretiyle bir değerlendirmeyi yapacağız. Bunlar bizim alıştığımız yeni ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Sağlam biz zemindeyiz, bu zeminde de yola devam.

Okulların açılacak mı?

Bu konuda Bilim Kurulumuz bütün çalışmaları yürütüyor. Bilim Kurulu’nun aldığı kararlara bakanlarımız uyuyorlar, uymaya devam edecekler. Özellikle maske, mesafe, temizlik kurallarına milletçe bizim dikkat etmemiz lazım. Kendimizi acımıyorsak söyleyecek hiçbir şeyim yok."