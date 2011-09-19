-Erdoğan ABD'ye gitti ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 17.35'de ABD'ye gitti. Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eşi Emine Erdoğan, bazı milletvekilleri ve bürokratlar da ABD'ye gitti.