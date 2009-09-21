Erdoğan ABD'ye gidiyor!

Başbakan Tayyip Erdoğan, New York’taki Birleşmiş Milletler’in 64. Genel Kurulu ile Pitsburg’daki G-20 zirvesine katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor.



Bir hafta boyunca ABD’de kalacak olan Erdoğan’ın başta ABD Başkanı Barack Obama olmak üzere 20’den fazla dünya lideri ile görüşmesi planlandı. 24 Eylül’de 192 üyeli BM’nin Genel Kurulu’nda 130’dan fazla dünya liderine konuşma yapacak Erdoğan, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği, Irak ve Afganistan, Ortadoğu barış süreci ile ekonomik krize karşı ortak politikalar oluşturulması konularında çağrıda bulunacak. ABD gezisinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile milletvekilleri Erdoğan’a eşlik edecek. Yarın BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon başkanlığındaki “iklim değişikliği” temalı yüksek düzeyli toplantıya katılacak Başbakan, ayrıca Obama başkanlığındaki nükleer silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi toplantısında da bulunacak.



ABD medyasıyla buluşacak



Erdoğan’ın önemli temaslarından biri de ABD’nin en önemli beş medya kuruluşunun editörleriyle yapacağı toplantı olacak. Başbakan’ın bu röportajda, Doğan Grubu’na kesilen vergi cezası, demokratik açılım ve Ermenistan ile varılan protokoller konularında gelecek sorulara ne mesajlar vereceği merakla bekleniyor.

Erdoğan, Princeton ve New York Üniversitesi’nde de konuşma yapacak. Başbakan, yaşamını yitiren Ahmet Ertegün’e verilmesi daha önce kararlaştırılan Devlet Nişanı’nı bir törenle eşine sunacak.

