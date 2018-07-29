Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin "İran battı mı" diye sormuştu; İran'da dolar tarihi seviyelere yükseldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınarak pasaportuna el konmasının ardından gelen ‘yaptırım' açıklamaları sonrasında ‘’Bunlar İran’a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu, battı mı İran’’ diye sorarken; ABD Doları İran'da rekor seviyelere ulaştı.

Erdoğan’ın 29 Temmuz 2018 günü gazetelere yansıyan demecinin üzerinden henüz birkaç saat geçmişken İran'da serbest piyasada dolar rekor kırdı ve yerel para birimi olan 10 bin tümeni geçti. Gösterge altın İmami'nin fiyatı ise 4 milyon tümeni aştı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da son birkaç aydır yükselişi durdurulamayan dolar, serbest piyasada 10 bin 700 tümen civarında işlem görüyor.

İran Tümeni, dolar kurunun yanı sıra Euro ve Türk Lirası karşısında da değersizleşiyor. Şu an İran’da Euro, 12 bin 650; TL de 2 bin 250 tümenden işlem görüyor.

‘’Ne oldu, battı mı İran?’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katıldığı Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gazetecilerden gelen ‘’ABD yaptırımdan söz ediyor ama başka alternatifler de var değil mi?’’ sorusuna şu cevabı vermişti:

‘’Bunlar İran’a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu, battı mı İran? Aynı şeyi Obama da o zamanlar bana söylediğinde, ‘Kusura bakma biz İran’dan doğalgaz alıyoruz. Ben alamadığım doğalgazı nereden tedarik edeceğim? Kış mevsiminde benim vatandaşım üşüyecek. Bunu nasıl telafi edeceğim?’ dedim. Aynısını Trump’a da söyledim.’’

TIKLAYIN - Erdoğan: Bunlar İran’a da yaptırım uygulamadılar mı; ne oldu, battı mı İran?

İran ekonomisinde son durum: Kim memnun?

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesini takiben Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı.

İran Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada ise sabit kurun 4 bin 403 tümene çıkarıldığı duyuruldu.

Doların ani yükselişinden etkilenen esnaf bir süre önce sokak gösterileri düzenlemiş, "Tahran Büyük Çarşısı" esnafı birkaç gün kepenk kapatmıştı.