Erdoğan: ABD’nin Kudüs kararının iptali için girişim başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen Kudüs mitingine video konferansla bağlandı. İstanbul'da 13 Aralık Çarşamba günü yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde oy birliğiyle Kudüs'ü "Filistin devletinin işgal altındaki başkenti” olarak tanıdıklarını hatırlatan Erdoğan, burada "Avrupa başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkeleri de Filistin'in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul etmeye davet” ettiklerini söyledi. Bu adımlarla yetinmeyeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı, “ABD’nin Kudüs’le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. (…) Önce Güvenlik Konseyi’nde, orada bir veto olursa BM Genel Kurulu’nda bu haksız kararın iptali için çalışacağız” dedi.

Bağımsız Filistin devletini daha fazla ülkenin tanıması için çalışacaklarını da belirten Erdoğan, “137 ülke tanıyor şu anda, inşallah bu sayı artacak” şeklinde konuştu ve İslam ülkeleri olarak Kudüs'ün tarihi kimliğini, Müslüman karakterini korumak, orada yaşayan Filistinli ailelere sahip çıkmak için yeni fonlar kurduklarını ifade etti.

ABD'nin Kudüs konusunda attığı adımla "Filistin'deki işgal, zulüm ve devlet terörü dünyanın gündemine gelmiştir” diyen Erdoğan, “Ancak bu süreçte şu hususlar gözden kaçırılmamalı. "Bizler Müslümanız. Bizler, ırkçı, ayrımcı, antisemitist olamayız. Bizler hak, hukuk ve meşruiyet çizgisinden asla sapamayız. Çünkü biz intikam değil, adalet için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 6 Aralık'ta ABD'ni Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurmuş ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'e taşınacağını açıklamıştı.

Rtr/DW/AÜ/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe