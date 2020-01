Erdoğan: ABD'nin elinde 16 bini aşkın nükleer başlıklı silah var

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK- Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğn, İsrailli askerlerin, Filistinli gençlere yaptığı şiddetin fotoğraflarını göstererek ABD Başkanı Donald Trump\'a tepki gösterdi. Erdoğan, \'\'İşte İsrail bu, ey Amerika, ey Trump, yav sen bunları görmedin mi? Sen şu kafeslerin içindeki çocukları görmedin mi? Ya bunları göre göre ondan sonrada \'dünyanın en güçlü devleti benim\' yav senin her yerin güçlü olsa ne olacak. Elinizde nükleer başlıklı silahlar var. Şu anda Amerika, tüm dünyaya ne diyor, nükleer başlıklı silahınız olmayacak. Senin elinde 16 bini aşkın nükleer başlıklı silahın var. Senin silahın ne olacak?\'\' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak için Karaman\'a geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen kongrede partililerine seslenen Erdoğan, Ortadoğu\'daki olaylara değindi.

KUDÜS\'E BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK.

Türkiye\'nin diplomatik ve askeri alanda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör devletinin kurulmasını engellediğini ifade eden Erdoğan, Kudüs\'e de büyükelçiliğin açılacağını belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

\'\'Çıkmış Kemal, konuşuyor. Diyor ki, \'Orası hemen Filistin\'in başkenti olarak ilan edilmelidir\' Yav zaten biz Filistin\'in başkenti olarak Kudüs\'ü çoktan ilan ettik. Fakat Kudüs şu anda işgal altında olduğu için oraya gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Ama bizim başkonsolosluğumuz bile büyükelçi ile temsil ediliyor. Fiili olarak biz bu işi yapmışız. İnşallah o günlerde yakın ve büyükelçiliğimizi hayırlısıyla orada açacağız.\'\'

Erdoğan, batı medyasının bölücü teröristlerin cinayetlerini gündeme getirmediğini belirterek eleştiride bulundu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\'\'Ben bir şeyi merak ediyorum? Batı medyası lafa gelince objektifliği kimseye bırakmıyor. Bölücü teröristlerin cinayetlerini gündeme dahi getirmiyor. Bu teröristlerce göçe zorlanan Suriyelilerin dramına tek bir satır bile ayırmıyor. Teröristleri parlatma kervanına, son olarak Alman ordusuna ait bir derginin katıldığını gördüm. Hatırlarsınız başka dergiler bu teröristleri kendilerine kapak yapmıştı. Hatta bir televizyon kanalı, Fransız sokaklarındaki reklam panolarını bunların resimleriyle donatmıştı. Terörün bu kadar meşrulaştırıldığı hatta alenen desteklendiği bir başka dönem yok.\'\'

\'AMERİKA\'NIN 16 BİNİN ÜZERİNDE NÜKLEER BAŞLIKLI SİLAHI VAR\'

Erdoğan, harita üzerinden Filistin\'in, yüzölçümünün 1938\'den günümüze gelen küçülme oranlarını gösterdi. Ayrıca İsrail askerleri tarafından şiddet uygulanan Filisintinli gençleri ve down sendromlularının durumlarını fotoğraflarla anlatan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'a tepki gösterdi. Erdoğan, \'\'İşte İsrail bu, ey Amerika, ey Trump, yav sen bunları görmedin mi? Sen şu kafeslerin içindeki çocukları görmedin mi? Ya bunları göre göre ondan sonrada \'dünyanın en güçlü devleti benim\' yav senin her yerin güçlü olsa ne olacak. Elinizde nükleer başlıklı silahlar var. Şu anda Amerika, tüm dünyaya ne diyor, nükleer başlıklı silahınız olmayacak. Senin elinde 16 bini aşkın nükleer başlıklı silahın var. Senin silahın ne olacak ? Sen diyorsun ki, dünyaya, silahlar olmayacak, gömün yok edin. Peki seninkiler ne olacak ? Adalet, bu mu adalet ? Onun için kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ülkemizin önünde iki yol var. Ya boyun eğeceğiz. Ya mücadele edeceğiz. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de mücadeleyi seçtik \'\'dedi.

