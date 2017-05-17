Erdoğan, ABD'de kendi makam aracına bindi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray’a giderken, Türkiye’den götürülen Mercedes marka zırhlı makam aracını kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan, bir önceki Beyaz Saray ziyaretinde Başkan Obama ile görüşmek için Beyaz Saray’a giderken ABD tarafının tahsis edilen ve ABD Başkanlarının da makam aracı olan Cadillac marka zırhlı makam aracını kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi makam aracını ABD’de ilk kez kullanmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi için geçtiğimiz yıl gittiği New York’ta ilk kez Türkiye’den getirilen zırhlı makam aracını kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurtdışı gezilerine makam aracını götürme uygulaması Erdoğan için de bir süredir uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı ziyaretlerinde askeri bir kargo uçağı ziyaret edilecek ülkeye makam araçlarını ulaştırıyor.

Güney Amerika ziyaretinde başladı

Bu uygulama ilk kez geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Güney Amerika gezisinde hayata geçirilmiş, üç ülkeyi kapsayan Güney Amerika gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zırhlı makam aracı, kargo uçağıyla Şili, Peru ve Ekvador’a götürülmüştü.