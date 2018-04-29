Erdoğan: ABD ziyareti yeni bir milat olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ABD ziyaretinin milat olacağını belirterek, "Yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

ABD yönetiminin YPG'ye silah yardımı kararını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi:

"Asla biz terör örgütünü Amerika'nın yanına veya Amerika'yı terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz.

Şu anda Amerika hala bir geçiş sürecini yapıyor. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim burada çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir. Bizim bütün temennimiz, şu anda ABD'den, daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar YPG'ye verilen silah destekleri.

"Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz".

ABD ziyaretinin önemli olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Oralarda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır. Bu bakımdan önemli".

Erdoğan görüşmeden Fethullah Gülen'in iadesi konusunun ele alınacağını da söyledi:

"Ben Sayın Trump'la bunları etraflıca tabii ki görüşeceğim. Burada da yine hazırladığımız bazı bilgi, belgeler var. Onları da kendilerine takdim edeceğiz. Fakat Sayın Trump'ın burada iradesini tabii çok önemsiyorum.

"O işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri, FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli".

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Görüşme öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitmişlerdi.

Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ABD'ye gitmişti.

Heyet, Trump'ın danışmanı Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya gelmişti.