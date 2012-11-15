Erdoğan: ABD ve İsrail’den sonra Türkiye üçüncü

Türkiye'nin ilk milli muharebe tankı 'Altay'ın prototipi bugün görücüye çıktı. Altay’ın tanıtım töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Son 10 yılda önemli adımlar attık. ABD ve İsrail’den sonra insansız hava aracı üreten üçüncü ülkeyiz'' dedi.

Türk Savunma Sanayii'nin önemli projelerinden Altay Tankı'nın prototipi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adapazarı'nda katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Altay’ın tanıtım töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Son 10 yılda önemli adımlar attık. Kendi piyade tüfeğimizi, savaş botlarımızı üretir hale geldik. Dünyada ABD ve İsrail'den sonra insansız hava aracı üreten üçüncü ülkeyiz'' dedi.

'Bizim de sabrımızın sınırı var'

Türkiye'nin herhangi bir ülkeyle hasmane bir tutumu olmadığını belirten Başbakan Erdoğan, ''İyi niyetimizi kimse pasiflik olarak algılamasın. Bizim de sabrımızın sınırı var'' diye konuştu.

Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulacak

İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan milli tank ile Türkiye bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulacak ve Altay'ın tüm tasarım ve fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.

Milli tankın tasarım, geliştirme, entegrasyon, test ve üretimine ilişkin tüm bilgi ve dokümanları içeren ve tankın seri üretimine temel teşkil edecek bir teknik veri paketi, hiçbir kısıtlama olmaksızın ve tüm hakları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin olacak.

Altay'ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM ve NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.

Bu amaçla Altay, modern tanklarda kullanılan en yeni teknolojilerle donatıldı.

Altay takımı

Türk Ana Muharebe Tankı'nın tasarımı, prototip üretimi, testi ile diğer alt yüklenicilerin seçimi, ürün kalifikasyonunu ve projenin uyum içinde yönetilmesinden sorumlu olan Otokar, alt yüklenici olarak yurt içinde 50'yi aşkın firma ile çalışıyor.

Altay takımı olarak adlandırılan ve bu projede yer alan altyüklenici şirketlerden ASELSAN, tankın atış kontrol sistemi ile komuta kontrol muhabere bilgi sistemini geliştiriyor.

Belirlenen bazı alanlarda Koreli Hyundai Rotem şirketinden teknik destek ve yardım alınıyor. 120 mm'lik 55 kalibre ana silah sistemi, Hyundai Rotem kanalı ile teknoloji transferi yapılarak Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretiliyor.

Altay, sahip olacağı üstün ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en temel ve caydırıcı güçlerinden biri olacak.