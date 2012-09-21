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Erdoğan ABD gezisini iptal etti

Başbakan Tayyip Erdoğan, yarın yola çıkacağı ABD gezisini iptal etti

21 Eylül 2012 16:04

Başbakan Erdoğan, AKP'nin Olağan Büyük Kongresi nedeniyle ABD gezisine gitmekten vazgeçti.
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, yarın yola çıkacağı ABD gezisini iptal etti.

Başbakan Erdoğan, 67. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için yarın ABD'nin New York kentine gidecekti.

Erdoğan’ın daha önce beş gün süreceği belirtilen ziyareti, 30 Eylül’de yapılacak AKP Olağan Büyük Kongresi nedeniyle üç güne indirilmişti.

Ancak bugün Başbakanlık'tan gelen bilgiye göre, ziyaret tamamen iptal edildi.

Aslında BM toplantısına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, katılacaktı. Ancak sağlık nedenleriyle doktorları Gül'e yurtdışı gezilerini yasaklayınca 67.Dönem BM Genel Kurulu çalışmalarına Başbakan Erdoğan’ın katılacağı açıklanmıştı.

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