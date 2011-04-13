Erdoğan: ABD fotoğraf yüzünden kızıma vize vermiyordu

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, TSK’nın Balyoz açıklaması ile yanlış yaptığını belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ni de eleştiren Erdoğan, büyükelçiliğin kızına 'Fotoğrafın düzgün değil' diyerek vize vermek istemediğini söyledi.





Fransa’da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Balyoz davasından tutuklu askerlerle ilgili açıklama yapan TSK'yı eleştirdi. Askerlerin tututkluluk hallerine yönelik itirazı reddeden mahkemenin kararını anlamadığını belirten TSK, bu açıklamayı Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurmuştu.



Başbakan Erdoğan bu açıklamanın doğru olmadığını belirtip, “TSK Balyoz açıklamasında yanlış yaptı” dedi. Erdoğan'ın hedefinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de vardı. Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, büyükelçi ve hükümet arasında yaşanan tartışmaya yeni bir açıklamayla katılan Başbakan Erdoğan, gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasına yaptığı yorumla hükümet cephesinden tepki alan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'ye Fransa'dan yüklendi.



Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin kızına 'Fotoğrafın düzgün değil' diyerek vize vermek istemediğini söyledi. Başbakan ayrıca Büyükelçi Riccardone'nin bugünkü açıklamalarıyla ilgili olarak, "Önce kendileri demokrasiyi kavrasınlar" yanıtını verdi.



Başbakan Erdoğan ayrıca Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün görev yerinin değişmesinin davayı sürecini değiştirmeyeceğini belirtti.



Başörtülü aday konusunda ise Başbakan, "Pazarlık haline getirilmemeli bu yakışıksız olur" yorumunu yaptı.



BDP'nin Güneydoğu'daki devlet imamalarına yönelik sivil itaatsizlik çağrısına da Erdoğan, "Diyanet'in beyanlarını tanımıyoruz demek tehlikeli" dedi.



Erdoğan, "Güneydoğu'da marka değil, hizmet peşindeki adayları seçtik" ifadesini kullandı. Erdoğan Chirac döneminde Fransa-Türkiye ilişkilerinin olumlu olduğunu, şu anda ise olumsuz yöne gittiğini savundu.





