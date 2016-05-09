Erdoğan: AB, vize muafiyeti konusunda Türkiye’nin 50 yılı aşkın bıkkınlığını gidermeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ''Türkiye olarak AB'nin terörle mücadele konusunda daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyoruz'' dedi. Erdoğan'ın "Yürürlüğe girmesi hususunda anlaşılmış olan vize muafiyetinin, Türkiye’nin 50 yılı aşkın bir süredir AB kapısında bekletilmesiyle oluşan bıkkınlığı bir nebze olsun gidermesini, verilen sözlerin tutulması yönünde olumlu bir adım olmasını, katılım sürecini hızlandırmasını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin terörle mücadele yasasıyla ilgili değişiklik yapma talebine yönelik olarak, ”Kusura bakma, hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git. Kiminle anlaşabiliyorsan, onlarla da anlaş" demişti.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Avrupa Birliği’ne adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından bu yana 9 Mayıs “Avrupa Günü”nü tüm Avrupa halklarıyla birlikte kutluyoruz.

“Avrupa Günü”, Avrupa’nın bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin planların ele alınması açısından anlamlı bir vesile teşkil etmektedir.

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel kurucu değerleri, ekonomik ve sosyal kalkınmayla birlikte güvence altına alan AB, dünyada birçok ülke açısından ilham kaynağı olmuştur.

Ancak 21. yüzyılın şartları, bölgemiz ve ötesinde yaşanan sorunlar, bu kritik dönemde AB’nin daha geniş ve kapsayıcı bir vizyon çerçevesinde tutarlı ve güçlü bir dış politika çizgisi izlemesini her zamankinden daha elzem kılıyor.

Suriye, Irak ve diğer çatışma bölgelerinden kaynaklanan büyük göç krizi karşısında kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemek büyük önem arz ediyor.

Türkiye, ilk günden itibaren bu sınamalar karşısında uluslararası toplum adına sorumluluk üstlenmiş, insani yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirmiştir.

Avrupa’da da aynı sağduyulu yaklaşımın günden güne güçlendiğini, yaşanan insanlık dramının etkilerinin hafifletilmesi noktasında gayret sarf edilmeye başlandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye, yaşanan acıların tekrarlanmaması ve mevcut sorunlara kalıcı çözümler bulunması için AB ile işbirliği içinde çalışmalarına devam edecektir.

Temennimiz, Avrupa’nın, katı göç politikalarının, göçmenlere karşı ayrımcılığın, hoşgörüsüzlüğün ve İslamofobinin tırmanışa geçtiği bir bölge olmamasıdır.

Türkiye’nin stratejik bir hedefi olan AB üyeliğinin, söz konusu sınamalara karşı başarılı mücadelenin yanı sıra bölge için de istikrar ve ilham kaynağı olacağına inanıyoruz.

Türkiye olarak AB’nin terörle mücadele konusunda daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Yürürlüğe girmesi hususunda anlaşılmış olan vize muafiyetinin, Türkiye’nin 50 yılı aşkın bir süredir AB kapısında bekletilmesiyle oluşan bıkkınlığı bir nebze olsun gidermesini, verilen sözlerin tutulması yönünde olumlu bir adım olmasını, katılım sürecini hızlandırmasını ümit ediyorum.

Bu düşüncelerle başta vatandaşlarımız olmak üzere bütün Avrupalıların Avrupa Günü'nü tebrik ediyor, tüm Kıta’da barış, huzur ve istikrara vesile olmasını diliyorum.