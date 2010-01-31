Erdoğan: AB samimi değil

T24 - Başbakan Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği için sabırla çalışacağız ama Avrupa Birliği ülkeleri de samimi olsun" dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe yayına başlayan Euronews'e verdiği ilk röportajında, AB sürecine ve tam üyelik müzakerelerini nasıl gördüğüne ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:



''AB üyelerinin bir kısmı ne yazık ki dürüst davranmıyor. Sıkıntı burada. Bunun niçin söylüyorum? Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde olmayan uygulamalarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu, çok yanlış bir şey. Şunu bilmemiz lazım, bizler liderler olarak gelip geçiciyiz, ama halklar kalıcıdır. Bir liderin farklı bir ülke için olumsuz yaklaşımı o ülke halkının o lider sebebiyle o ülkeye bakışını değiştirir.''



''Sarkozy'den mi bahsediyorsunuz?'' sorusu üzerine de Erdoğan, ''Sayın Sarkozy, akla gelmez veyahut aklın kabul etmeyeceği şeyler ileri sürüyor. Biz ne yaparlarsa yapsınlar, hangi engeli koyarlarsa koysunlar, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sabırla sürdüreceğiz. Ama tabii bunun da bir sonu var. Ta ki AB, bütün üyeler 'Biz Türkiye'yi almıyoruz' diyene kadar... Bunu demeleri lazım'' karşılığını verdi. ''Bazı Avrupa ülkelerinin liderlerinin bu olumsuz tavırlarında dini ve kültürel farklılıkların rol oynadığını düşünüyor musunuz?'' sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:



''AB bir Hristiyan kulübü olmamalıdır. AB, mesela bir islamofobya kampanyasının içerisinde yer almamalıdır. Yer alan bir ülke varsa uyarılmadır, ikaz edilmelidir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak açık yüreklilikle antisemitizmi lanetlemiş ve onu bir insanlık suçu olarak görmüş bir liderim. Ama islamofobya konusunda da hassasım. Çünkü ben bir Müslümanım ve hiçbir zaman kalkıp da İslam karşıtlığına tahammül edemem. Bunun tabii bir Müslüman olarak da savunmasını sonuna kadar yaparım. Hiçbir zaman terörle İslam'ı yan yana getiremez. Kimsenin buna cüret etmesine ben bir Müslüman olarak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 'evet' diyemem.''





Böyle bir tabloda kim dürüst?



Kıbrıs'taki görüşmelere ve Türkiye'nin bu konudaki AB'den beklentilerine ilişkin soru üzerine Başbakan Erdoğan, ''AB, Kıbrıs konusuyla alakalı da şu ana kadar samimi davranmamıştır. Yüzde 65 Kuzey Kıbrıs'ta 'Evet' oyu çıktı Annan Planı'na. Güney'de ne oldu? Yüzde 75 'Hayır' çıktı. Böyle bir tabloda kim dürüst? Kuzey Kıbrıs'' dedi.



''Kıbrıs'ın bu noktaya gelmesinde, şu andaki hale gelmesinde AB'nin çok büyük hatası var ve bu tarihi bir yanlıştır. Tarihi bir hatadır. Neyle? Güney Kıbrıs'ı AB'ye almakla...'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:





Güney Kıbrıs'ı 'Kıbrıs' diye ifade etmek siyasi yanlış



''Burada bu konuyla ilgili olarak Sayın Gerhard Schröder'in çok ağır ithamları var. 'Burada Türkiye'ye, Kuzey Kıbrıs'a ahlaki olmayan yöntemlerle yaklaşılmıştır' diyor. Angela Merkel ise 'almakta hata yaptık' diyor. Bunları kendileri söylüyorlar, ama şimdi de kalkıp Güney Kıbrıs'a sahip çıkıyorlar.



Bir defa Güney Kıbrıs'ı 'Kıbrıs' diye ifade etmek, o da ayrıca bir siyasi yanlıştır. Zira kuzeyde şu anda güney ile barışık olmayan ayrı bir devlet var. Ve bu kuzeydeki devleti biz Türkiye olarak tanımışız. Bu devletin üzerinde bir spekülasyon kabul etmiyoruz. Başkaları kabul edebilir, bizim için önemli değil. AB üyesi ülkeler de bu tarihi yanlışıyla anılacaktır, bu, tarihin kayıtlarına da bu şekilde girecektir, girmiştir de'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, ''Yakın zamanda tekrar birleşik bir Kıbrıs göreceğimizi düşünüyor musunuz?'' sorusuna karşılık, şunları kaydetti:



''Güney Kıbrıs hep kaçamak oynuyor. Ve AB bu noktada Güney Kıbrıs'ı uyarmak durumundadır. Burada bilinmesi lazım ki, bu süreç ipotek altına alınmıştır.





Meseleye adil yaklaşalım



Biz bu yıl içerisinde bu işi çözmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu BM zemininde çözelim istiyoruz. Hatta gerekirse bu işi beşli de yapabiliriz. İki taraf ülke, diğer tarafta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere birlikte bunu yapabiliriz. 3-5 gün önce Sayın Gordon Brown aradı. Onlar 'bu işi birlikte yapmaya nasıl bakarsınız?' dediler. Bizim açımızdan herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yani bir araya gelebiliriz, konuşabiliriz. Bütün mesele olaya adil yaklaşalım. Garantör ülkeler sıfatıyla eğer bu işi yapacaksak, bu garantiler nelerdir, bunları bilmemiz ve görmemiz lazım. Bizim bu yıl içerisinde temennimiz bu işin bitirilmesidir.''



''Kürt meselesi konusunda tarihi bir adım atarak, meselenin demokratik düzlemde çözülmesi noktasında bir plan, proje hazırladınız. Aradan 1 yıla yakın süre geçti. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, bunun son dönemin en önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı.



Buna sadece ''Kürt sorunu'' denilmesinin bu çalışmayı çok zayıflatacağını ifade eden Başbakan Erdoğan, çalışmanın Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ve demokratik açılım süreci olduğunu dile getirdi.



Erdoğan, bu sürecin içinde Kürt sorununun, etnik unsurların sorunları içerisinde bir tanesi olduğunu belirterek, ''Olaya sadece Kürt sorunu olarak bakarsak, bu bir defa Türkiye'ye ve Türk milletini oluşturan etnik unsurların diğerlerine bir yerde saygısızlık olur. Onların da sorunları var. Biz bunların hepsini şu anda bu proje dahilinde ele almış vaziyetteyiz. Hepsinin üzerinde çalışıyoruz'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, ''İsrail-Türkiye ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz ve gelinen noktada Türkiye'nin bölgede, İsrail ile Arap ülkeleri ve İsrail-Suriye arasında ara buluculuk rolü oynayabileceğini düşünebiliyor musunuz?'' sorusuna karşılık, ''Türkiye gibi bir dostunu kaybetmesi, sanıyorum İsrail için gelecekte onların düşünmesi gereken bir konu olacaktır'' dedi.



''Büyükelçimize karşı takınılan tavrın uluslararası diplomaside yeri yoktur. Biz, İsrail-Suriye ilişkilerinde elimizden geleni yaptık'' diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:





İsrail komşularıyla münasebetlerini gözden geçirmeli



''Bakıyorsunuz şimdi Sayın Binyamin Netanyahu kalkıyor diyor ki, 'Ben Erdoğan'a güvenmiyorum. Sarkozy'ye güveniyorum'. Böyle bir isim açıklamaya mecbur musunuz? İşte bu da bir diplomasi açığı... Çünkü bunu siz söylediğiniz zaman, o zaman, yani sen bana güvenmediğine göre ben sana nasıl güveneceğim? Şu anda İsrail ile aramızda çok ciddi anlaşmalar var. Güvensizlik üzerine bu anlaşmaların yürütülmesi mümkün olur mu? Bir dünya devleti olarak İsrail kendini görüyorsa, komşularıyla olan münasebetlerini bir gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum.''



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İsrail Dışişleri Bakanı sizi iki ülke arasında tansiyonu yükseltmekle, esasında antisemitizm ile suçladı. Siz geriye dönüp baktığınızda kendi tutumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba 'konuyu daha diplomatik ele alabilir miyim' diye düşündünüz mü?'' sorusu üzerine, ''Ben gerçeği söylüyorum ve gerçeği söylemeye de devam edeceğim'' yanıtını verdi. Erdoğan, ''Türkiye, yüzyıllara dayanan bir geçmişi olan bir devlet. Böyle bir devletle konuşurken, oturup kalkarken dikkat edeceksin. Kalkıp da savunmasız insanlar acımasızca öldürülürse, bunlar fosfor bombalarıyla vurulursa, alt yapı, üst yapı, her yer yıkılırsa, adeta bir açık hava hapishanesine insanlar mahkum edilirse, biz bunu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile insan hakları ile bağdaştıramayız ve buna seyirci kalamayız'' diye konuştu.



''Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ön gören protokollere dair farklı bir yorum getirdi ve bu yorum Ankara'yı rahatsız etti. Bu kararın ardından Türkiye'nin protokollere ilişkin yol haritası nasıl olacak?'' sorusunu Başbakan Erdoğan, şöyle yanıtladı: ''Bir kere daha işin başında sağlıksız bir giriş söz konusu. O zaman biz neyi görüşüyoruz, neyi yapacağız? Öyleyse, bunu Ermenistan'ın yeniden ele alması lazım. Yeniden görüşmesi lazım. Biz Türkiye olarak orada sözleşmedeki vaadimiz ne ise onu şu anda yerine getirdik. Halen getiriyoruz da. Burada karşılıklı olarak bir takvim, bir yol haritası var. Bu yol haritası devam edecektir. Biz buna her zaman hazırız, samimiyiz. Yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz.''





