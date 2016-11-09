Erdoğan: AB müzakereleri için nihai kararınızı verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin yeniden gözden geçirilmesi yönündeki tartışmaları eleştirerek, AB'ye "nihai kararınızı verin" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamaları, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin AB ilerleme raporunu açıklamasına saatler kala geldi.

MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan kalkmış ne diyorlar? Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereleri gözden geçirilmelidir diyorlar. Geç kaldınız ya, bir an önce gözden geçirin" dedi.

Erdoğan, "Ama gözden geçirmekle kalmayın, nihai kararınızı verin" diye sözlerini sürdürdü.

Batılı ülkelerin Doğu'ya bakışını "oryantalizm anlayışı" ile açıklayan Erdoğan, "Ne kadar ileri giderseniz gidin, batının gözünde ikinci olmaktan kurtulamazsınız. Biz bu acı gerçeği yarım asırdır devam ettirdiğimiz Avrupa Birliği sürecinde yaşadık, yaşıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Utanmadan, ellerine bulaşmış kana aldırmadan bize Nazi benzetmesi yapıyorlar. Nazi sizsiniz. Nazi zihniyeti Doğu'da değil, Batı'da ortaya çıkmış ve felaketlere yol açmış bir zihniyettir. İnsanların toplu şekilde katledilme fikirlerinin kaynağı Doğu değil, Batı'dır" diye konuştu.

"Bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edeceksin, öbür taraftan terör örgütü PKK'nın yöneticilerine, mensuplarına Avrupa Parlamentosu'nun kapılarını, koridorlarını açacaksın. Bu ne menem bir iş? Böyle bir sakat anlayış olabilir mi? Buna evet demek mümkün mü? Bu ikiyüzlülüğün ta kendisidir."

Batılı ülkelerin göçmenlere yönelik tutumunun, Batı'nın gerçek yüzünü ifşa ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 yıldır Suriyeli kardeşlerimiz, adeta bir varlık-yokluk mücadelesi veriyor… Suriye krizinin başından bu yana insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi sözüm ona batılı değerler, Avrupalı ülkelerin gündemine dahi gelmedi.

"Son günlerde bize güya insan hakları ve demokrasi dersi veren batılı vicdan, yıllardır Akdeniz'in ve Ege'nin karanlık sularında yitip giden on binlerce insan için bir damla gözyaşı döktü mü?"

Erdoğan, Avrupalı liderlerin asıl derdinin "mülteci anlaşması biterse üç milyon mülteciyi nereye koyacakları" olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle ilgili açıklamasında ise "Amerika'da yeni bir dönem başlıyor"dedi ve şöyle devam etti:

"Malum Amerika bir seçim geçirdi ve bu seçimle birlikte Amerika'da demokratlar iki dönemden sonra tekrar cumhuriyetçilere iktidarı devretti. Amerikan halkı böyle bir tercihi gerçekleştirdi ve bu tercihle birlikte Amerika'da yeni bir dönem başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ederim ki Amerikan halkının bu tercihi dünyaya gerek temel hak ve özgürlükler noktasında gerek demokrasi noktasında gerekse bölgemizdeki gelişmeler noktasında hayırlı adımların atılmasına vesile olur. Ben, şahsım ve milletim adına Amerikan halkının bu tercihini hayra yormak ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum" diye konuştu".