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Politika

Erdoğan: AB için halka soracağız

Başbakan, AB üyeliğiyle ilgili müzakerelerin sonucunda referandum safhasına gelinirse halka gidileceğini söyledi.

26 Kasım 2008 02:00

Norveç’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Tayyip Erdoğan, AB üyeliğiyle ilgili Türk halkının yüzde 60’nın olumlu yaklaştığını, müzakereler başarılabilir ve referandum aşamasına gelinirse, halka gidileceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Veliaht Prensi Haakon ile 1.5 saat görüştü. Erdoğan, ortak basın toplantısında, Norveçli bir gazetecinin Türkiye ve Norveç’in AB üyesi olmadığını anımsatması üzerine, şunları söyledi:

‘Halkımız onaylar’

“Norveç AB üyesi olmuştu ama halkı AB üyeliğini kabul etmedi. Türkiye ise henüz üyelik müzakerelerini yürüten bir ülke. Bu müzakereleri başarabilir de müzakerelerden sonra referandum safhasına gelirsek halkımıza gideceğiz. Öyle zannediyorum ki halkımız onaylayacaktır. Ama bunu söylemek için zaman erken. Türkiye’de AB üyeliğine yüzde 60’a yakın ‘evet’ diyen var. Yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında bunu görüyoruz. Avrupalı dostlarımız bu müzakereleri adil bir şekilde sürdürsün ve neticeye ulaşalım istiyoruz.” 

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