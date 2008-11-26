Erdoğan: AB için halka soracağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Veliaht Prensi Haakon ile 1.5 saat görüştü. Erdoğan, ortak basın toplantısında, Norveçli bir gazetecinin Türkiye ve Norveç’in AB üyesi olmadığını anımsatması üzerine, şunları söyledi:“Norveç AB üyesi olmuştu ama halkı AB üyeliğini kabul etmedi. Türkiye ise henüz üyelik müzakerelerini yürüten bir ülke. Bu müzakereleri başarabilir de müzakerelerden sonra referandum safhasına gelirsek halkımıza gideceğiz. Öyle zannediyorum ki halkımız onaylayacaktır. Ama bunu söylemek için zaman erken. Türkiye’de AB üyeliğine yüzde 60’a yakın ‘evet’ diyen var. Yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında bunu görüyoruz. Avrupalı dostlarımız bu müzakereleri adil bir şekilde sürdürsün ve neticeye ulaşalım istiyoruz.”