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Erdoğan’a küfür ettiği ileri sürülen Arap turist gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

08 Mayıs 2022 09:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen Arap turist, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Camikebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir turistin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında hakaretlerde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Esnaflar tarafından etrafı sarılan kadının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terörist dediği ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret ettiği iddia edildi.

Esnaf kadından şikâyetçi olurken Fas uyruklu kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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