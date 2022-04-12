Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma sonrası Efe’nin yaptığı basın açıklamasında, yeniden Erdoğan’a hakaret bulunduğu iddia edilerek bir soruşturma daha açıldı.

Erdoğan'a hakaret soruşturması sonrası yapılan basın açıklamasına da Erdoğan'a hakaret soruşturması

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında, ‘1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni’ başlıklı yazısında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.

İfadenin ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan yeniden soruşturma açıldı. Efe, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Nurullah Ankut Efe avukatları; Pınar Akbina, Fettah Ayhan Erkan ve Ali Serdar Çıngı ile birlikte İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğüne ifadeye gitti.

"Türkiye’de bir kişinin Cumhurbaşkanı olabilmesi için lisans mezunu olması gerekir’ şartı vardır"

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe ifadesinde “Anayasanın 101. maddesine göre ‘Türkiye’de bir kişinin Cumhurbaşkanı olabilmesi için lisans mezunu olması gerekir’ şartı vardır. Ancak şuan resmi belgede sahtecilik suçu işleyerek buradan hareketle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek kendisini Cumhurbaşkanı yaptırmış kişi Türkiye Cumhuriyetinin başına avenesi ile birlikte çökmüş durumdalar” diye konuştu.

"Suç örgütünden kastım AKP iktidarıdır"

“Binbir suça batmış kanun dışı organize suç örgütü var. Türkiye’nin tepesine çökmüş onunla mücadele ediyoruz” sözünden dolayı soruşturma açıldığını anımsatan Efe, “Sözümdeki suç örgütünden kastım AKP iktidarıdır. Şimdi bu eski milletvekillerini, eski belediye başkanlarını, eski yandaşlarını, eski il başkanlarını kamu kurumlarını yönetimine yerleştiriyor. Türk Hava Yollarının yönetimine sadece Kartal İmam Hatip Lisesi çıkışlı sırf Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğundan 80 kişi atanıyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları gibi devletin önemli kurumlarının tepesine hep yandaşlar yönetici olarak atanıyor. Bu yönetim şekli sonucunda THY, TCDD, kamu bankaları gibi kurumlar tarihinde ilk defa zarar ediyor. AKP’giller’in yaptıkları hiçbir iş kanuna uygun değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaptığım konuşmada herhangi bir hakaret yoktur. Tamamen siyasi bir tespittir” ifadelerine yer verdi.

"Tayyipgiller bunları anlayamazlar"

Nurullah Ankut Efe ifadesini, “Biz şövalyeyiz, alpiz, gaziyiz. Bir şövalye asla düşmanına hakaret etmez. Asla düşmanını arkadan vurmaz. Asla iftira atmaz. Tabii Tayyipgiller bunları anlayamazlar. Bunu da biliyoruz” diyerek sonlandırdı.