Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı İmamoğlu'na benzetildi: "Hayır, ben değilim"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanına benzetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'daki "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna gülerek, "Hayır, ben değilim" yanıtı verdi.

Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı oldu. Erdoğan aşı sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Sosyal medya kullanıcıları ise aşıyı yapan sağlık çalışanını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetti. İmamoğlu, Twitter'dan "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna gülerek, "Hayır, ben değilim" yanıtı verdi.