Erdoğan: 7 yıl önce kamusal alan yok muydu

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Erdoğan "Kamusal alan kamusal alan. 7 yıl öncesine kadar bu ülkede kamusal alan yok muydu? Çankaya'ya 7 yıl öncesine kadar herkes rahatlıkla girebiliyordu. Bırakalım halkımızı özgürlük çerçevesi içinde yaşasın. Eğer bu konuda ana muhalefet partisi kararlıysa hemen arkadaşlara talimat verelim" dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türbanla ilgili sorulara cevap vermekten yorulduk.

Ana muhalefetin lideri referandum esnasında olumlu bir yaklaşım ortaya koydu.

Ama şimdi farklı gelişmeler var.

Eğer bu konuda ana muhalefet partisi kararlıysa hemen arkadaşlara talimat verelim.

Eğer bu konuda yasal bir zemin gerekiyorsa o zaman hemen adımı atalım. Gerekli olan neyse bitirelim. Kim samimi kim samimi değil bu ortaya çıksın

Bu konunun ‘’Ben inancım nedeniyle başımı örtüyorum’’ diyenlerle ilgili cumhuriyetin en öenmli kurumu Diyanet’tir.

Diyanet bu konuda çalışmasını yapar.

Ben bunu Genel Başkan’a da söyledim. Eğer bunun dışında bir çalışma yaptırmak isterseniz yaptırın. Biz havuz oluşturalım ve bu konu gündemden gitsin.



7 yıl önce kamusal alan yok muydu

Kamusal alan, kamusal alan..

7 yıl öncesine kadar bu ülkede kamusal alan yok muydu.

Çankaya’ya 7 yıl öncesine kadar herkes rahatlıkla girebiliyordu.

7 sene önce kamusal alan dediler. Çankaya’ya başörtülüler giremez oldu.

Buralara rahatlıkla benim vatandaşım giremeyecek mi?

Şöyle olursa olur, böyle olursa olmaz diye saçma sapan laflar söyleniyor.

Bırakalım halkımızı özgürlük çerçevesi içinde herkes yaşasın

Bu özgürlüğü herkes yudumlasın

Herkes birbirine saygıyla davransın.

Dünya Türkiye’den ibaret değil.

Siz gazetecisiniz Olaylara bakarken vatandaşları yanlışa sevketmeyin. Sizin de vebaliniz olur

İşinize gelince Batı diyorsunuz.

Önce dünyadaki uygulamalara bakın sonra da ülkemizde gerekli adımları atalım

İsteyene göre özgürlük olmaz. Bir tanımı vardır. Bu tanımı içinde neyse bunun adımını atalım.



Tek tip askerlik

Bu ara yoğunluğum var. Tek tip ve bedelliyle askerlikle ilgili görüşmedik.





