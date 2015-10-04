Erdoğan: 7 Haziran'daki sıkıntıları 1 Kasım'da yaşarsak, sorumlusu YSK'dır

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sandık taşıma taleplerini reddetmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Burada bir kavramı yanlış tespit ediyoruz gibi geliyor bana. Sandık taşıma olarak değil, burada sandıkların yer belirlenmesi olarak değerlendirmek lazım. Zaten YSK’nın yanlışa düştüğü yer burası olmuştur. Niye yanlışa düşmüştür? Oy kullanma mahallelerini neresi belirler, ilçe seçim kurulu, üstünde il seçim kurulu vardır. YSK bunla ilgilenmez" dedi.

Fransa, Belçika ve Japonya ziyaretleri öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, " Temenni ederim ki, 7 Haziran’daki sıkıntıları 1 Kasım’da yaşamayız. Yaşarsak, sorumlusu da YSK’dır" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

'YSK yanlışa düştü'

Burada bir kavramı yanlış tespit ediyoruz gibi geliyor bana. Sandık taşıma olarak değil, burada sandıkların yer belirlenmesi olarak değerlendirmek lazım. Zaten YSK’nın yanlışa düştüğü yer burası olmuştur. Niye yanlışa düşmüştür? Oy kullanma mahallelerini neresi belirler, ilçe seçim kurulu, üstünde il seçim kurulu vardır. YSK bunla ilgilenmez. Oy nereye kullanılacak, hangi sandık nereye yerleştirilecek ilçe ve il seçim kurulları yapar.

'YSK o kararları yok farz etmiş oldu'

Bu seçimlere giderken özellikle belli bölgelerde vatandaşın demokratik haklarını kullanacağı ortamı hazırlama sorumluluğu ilçe ve il seçim kurulundadır. Yoksa taşımalı sistem vesaire, bunlar anayasa değişikliği gerektiren konular. Kaldı ki siyasi partiler bu tür bir anayasa değişikliğine pek yanaşmadı. Ama sandık mahallerinin belirlenmesi konusunda bazı ilçe seçim kurulları belli yerler belirledi. YSK adeta o kararları yok farz etmiş oldu.

'Sorumlusu YSK'dır'

Temenni ederim ki, 7 Haziran’daki sıkıntıları 1 Kasım’da yaşamayız. Yaşarsak, sorumlusu da YSK’dır. Çok bilgisine, ilmine değer verdiğimiz insanlar dahi, dün bir dostumla da görüştüm, “Benim eşim oyunu kullanamadı, oradaki kurul üyesi kullandı. O anda ben dışarı çıkmıştım, eşim ‘beni yaktın’ diyerek feryat etti” dedi. Göründüğü gibi değil işler arkadaşlar. Güvenlik güçlerimiz gerekli tedbirleri alarak, bu zararı asgariye indirecek.