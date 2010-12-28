-ERDOĞAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA LAPTOP GÖNDERDİ KARAPINAR (A.A) - 28.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi açılışı sırasında kendisinden laptop isteyen 5 yaşındaki Metin Çınar'a bilgisayar gönderdi. Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri ve toplu açılışlar için Konya'ya gelen Başbakan Erdoğan, SÜ Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesinin açılışının ardından servisleri gezerken, Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören Metin Çınar ile tanıştı. Başbakan Erdoğan'dan laptop isteyen küçük Metin'in hayali, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Konya Valisi Aydın Nezih Doğan tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Karapınar Kaymakamı Osman Beyazyıldız, hastaneden taburcu olan küçük Metin'i ilçedeki evinde ziyaret ederek, Başbakan'ın talimatıyla alınan diz üstü bilgisayarı teslim etti. Metin Çınar, ''Başbakanımızı hastanedeyken kapıdan görünce çok şaşırdım. Kendisiyle sohbet ettim. Bana 'geçmiş olsun' dedi. Ben de kendisinden dizüstü bilgisayar istedim. Başbakanımız sözünü tutarak isteğimi yerine getirdi. Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum'' dedi.