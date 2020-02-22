Erdoğan: 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile buluşacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki gerilime ilişkin düzenleneceği açıklanan dörtlü zirvenin tarihini duyururken, "5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile buluşacağız" dedi.

İzmir'in Bergama ilçesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, İdlib konusunda temas arttırma noktasında anlaşıldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından gündemdeki dörtlü zirvenin tarihi 5 Mart olarak netleşti.

"Tank palet fabrikasını satmadık, BMC Katarlılarla birlikte burayı yeniliyor"

Tank palet fabrikasının satılmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine BMC Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırımla yeniliyor. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 5 firmamız var" açıklamasında bulundu.