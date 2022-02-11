Erdoğan: Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil, Batı’da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil, Batı’da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde?" açıklamasını yaptı.

"BAE'ye bir seyahatim olacak"

Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.2 Sinovac 3 de Biontech aşısı oldum, rahat bir şekilde Koronavirüs’ü geçirdim Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Dural Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekânı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

"Emine Hanım henüz Koronavirüs'ü atlatamadı"

Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Rahatsızlığını dua ediyorum ki pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü yolculuğa beraber çıkmamız gerekiyor. O beni bırakmaz.

"Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili attığımız adımlar var"

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

"Muhalefetin elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor"

"Muhalefetin elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil, Batı’da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde? Vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık, her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz"