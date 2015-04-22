Erdoğan: 4G'yle vakit kaybetmeyelim, 2 yıl sabredip 5G'ye geçelim

Türk Telekom’un 175. kuruluş yıldönümü için düzenlenen geceye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde olan 4G'ye geçişle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

4G'ye geçişten yana olmadığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Buraya gelirken kısa bir brifing aldım. Gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de 2 yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner.”

'Dünyanın ileri gelen komünistleri bile anladı, ama bizimkiler anlamadı'

Ankara'da düzenlenen etkinliğe eşi Emine Erdoğan’la birlikte katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türk Telekom'un özelleştirme sürecinde çok eleştirildiklerini ancak gelinen noktanın eleştiride bulunanları haksız çıkardığını anlattı. Erdoğan, "2005’teki özelleştirmeden sonra kurumda yaşananlar ne denli doğru karar verdiğimizi gösterdi. Türk Telekom’un özelleşme sürecindeki eleştirilerin ne kadar haksız ve yanlış olduğunu da görüyoruz. Telekom, eskisi gibi verimsiz bir kamu kurumu olarak devam etseydi, böyle yatırım yapma imkanı olur muydu. Dünyanın ileri gelen komünistleri bile anladı, ama bizimkiler anlamadı” dedi.

Erdoğan 'gerekmez' dedi, CEO 4G'yi övdü



Erdoğan'ın 4G açıklamalarının aksine, gecede bir konuşma yapan Türk Telekom CEO’su Rami Aslan ise 4G teknolojisini övdü. 4G hizmetleri için Türk Telekom’un altyapısının kullanılacağını kaydeden Aslan, “4G hizmetleri için de hazırız. Ülkeye en güçlü en kaliteli 4G’yi getirme sözü veriyoruz. 4G’de ne kadar hazır olduğumuzu konuşuyoruz günlerdir. Buna bir gösterge olarak GSM şirketimiz Avea Türkiye’de hız rekorunu kırdı. Önümüzdeki yıllarda daha da hızlanarak sözümüzü tutacağız. 5G teknolojisi için de şimdiden çalışmaya başladık. Türk Telekom 2023 hedeflerinin en büyük destekçisidir” ifadelerini kullandı.

Aslan yeni bir kampanyaya da başladıklarını açıklayarak, “Daha önce hiç internet kullanmayanlara, 2 yıl süreyle bedava internet vereceğiz. Amacımız sayısal farklılığı ortadan kaldırmak” dedi.

5G'nin 2020 yılında müşteriyle buluşması bekleniyor

Üreticilerin, araştırma enstitülerinin, vendorların ve cep telefonu opertörlerinin birliği olan Next Generation Mobile Networks, doğrudan uydu çıkışı ve coğrafi koşullardan bağımsız olarak ses harici veri transferi yapması planlanan 5. nesil GSM hizmetinin (5G) 2020 yılında müşterilerin hizmetine sunulmasını bekliyor.