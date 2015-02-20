'12 yılda buraya geldik, patinaj yapıyoruz , 400'ü verin, yeni Türkiye'yi kuralım, başkanlığı getirelim'

Elazığ'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kez daha 7 Haziran seçimleri için oy istedi. Erdoğan anayasayı değiştirmek için 400 milletvekili gerektiğini söyleyerek, "400'ü verin yeni Türkiye'yi kuralım, 400'ü verin başkanlık sistemini getirelim" dedi.

Erdoğan, "12 yılda buraya geldik, şimdi patinaj yapıyoruz. Diyoruz ki patinaj yapmayalım tekrar hızlanalım. Fransa da, Amerika da başkanlık sistemine geçmeden bunu gördüler. 20, 30, 40 yıl sürdü bu. Belli bir rakama geldiler tıkandılar. Başkanlık sistemine geçtiler sıçradılar" diye konuştu.

Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan toplu açılış töreninde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Buradan merhume Fidan Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

11 ay sonra Elazığ'a geldim. Elazığ geliştikçe gelişiyor. Tüm bu eserleri kazandıranlara teşekkür ediyorum. Bizim milletimiz ağaçtan çıkmış bir millet değil.

Dünyayla beraber Türkiye'de değişiyor. Bizim görevimiz Türkiye'yi daha ileri götürmektir. Değişim hayatın bir gerçeği, bu sistem Türkiye'ye artık dar geliyor. Türkiye'yi ileri götürecek sistem: Başkanlık sistemidir.

Başkanlık sistemidir, liderlik sistemidir. Esasen bizim kadim devlet geleneğimizdeki sistem de budur.

Sizler bu kardeşinizi bizzat seçtiniz. Vekiller vasıtasıyla değil bizzat seçtiniz. Bu ülkede 367 garabeti yaşamadık mı? Oynanan oyunu biliyorsunuz. O zaman ne dedik, millete gideceğiz. Ve size geldik. Siz de 10 Ağustos'ta gereken cevabı verdiniz.

Yakışıyor mu?

Şu Meclis'in haline bakın ya. Meclis'te neler oluyor? Yakışıyor mu oluyor mu bu? Bu doğru bir gidiş değil. Ülkemizde 1960 anayasasıyla işte böyle bir sistem kuruldu. Bu sistem huzur getirmedi. Bu sistem ne yazık ki 15-16 ayda bir değişen hükümetleri getirdi. Böyle bir ülkede istikrar olur mu, refah olur mu? İlk defa bu oyunu biz bozduk. Şimdi ise siz bize vekalet verdiniz. Öyle mi? Biz de sizin bu vekaletinize inşallah layık olacağız. Ne kadar değiştirirseniz değiştirin, şu andaki sistem yamalı bohça. Bundan bir şey olmaz. Bu çarpıklık giderilemiyor.

400'ü verin yeni Türkiye'yi kuralım

Benim başbakanlığım dönemimden beri milletimize bir yeni anayasa sözüm var. Bunun için Meclis'te komisyon kurduk. Yüzde 60'lık çoğunluğa sahip olmamıza rağmen dedik ki bu komisyonda her parti temsil edilsin.

Derdimiz neydi? Üzümü yemek. Varsın olsun yeter ki bu yeni anayasayı yapalım dedik. Ama ne olsun bizim dışımızdaki üç partinin 9 temsilcisi biz 3, konuş konuş konuş bir yere varamadı. 47 madde hazırlandı, altına temsilciler imzayı attı. Hadi gelin şunları çıkaralım dedik, yanaşmadılar. Daha sonra kendileri teklif etti, hadi dedik. Dediler ki olmaz, dördü bir araya gelmesi lazım. Yine olmadı. Şimdi diyorum ki 400'ü verin yeni Türkiye'yi kuralım, 400'ü verin yeni anayasayı yapalım, 400'ü verin başkanlık sistemini kuralım, 400'ü verin, çözüm sürecine koşalım.

Sen kimsin ya, sen kimsin?

Bir tanesi çıkmış YSK'ya gitmiş. Ne demiş biliyor musunuz, seçimlere kadar meydanlara çıkma yasağı getirin. Duydunuz mu? Tabi YSK gereken cevabı vermiş. Hayatları boyunca bu milletin ülkenin geleceği için taş üstüne taş koymadıkları gibi hayırlı her işi de engellemenin çabası içinde oldular. Neymiş, cumhurbaşkanına seçim yasası, şunu bunu okumadan, konuşma yasağı getirin diyor. Sen kimsin ya, sen kimsin?

Şu anda bu kardeşiniz cumhurun görevlendirdiği bir başkandır. Cumhur kim? Halk, halk. Millet millet. Bir taraftan içinde bulunduğun Meclis'te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksin, diğer taraftan konuşma yasağı getirin diyeceksin. Kusura bakma, bizim önümüzü öyle kesebilecek bir yiğit görmedik daha.

Patinaj yapıyoruz

12 yılda buraya geldik, şimdi patinaj yapıyoruz. Diyoruz ki patinaj yapmayalım tekrar hızlanalım. Fransa da, Amerika da başkanlık sistemine geçmeden bunu gördüler. 20, 30, 40 yıl sürdü bu. Belli bir rakama geldiler tıkandılar. Başkanlık sistemine geçtiler sıçradılar. Hangi sistem var, başkanlık sistemi. İlla Amerika’daki sistemi entegre etmek zorunda değiliz. Bir arı misali her çiçekten balımızı alır, kendi sistemimize göre entegre ederiz.

Ne güzel söylemiş Elazığlı kardeşim. Tandır sıcakken ekmek tutar. Artık daha fazla vakti kaybetmenin anlamı yok. Başkanlık sisteminin tam zamanıdır. Karşı çıkanlar sadece hakaret, demagoji. Neymiş diktatörlük. Hepsi boş laf. Biz teklimizi milletimize yapıyoruz. Biz dilekçemizi millete veriyoruz. Kabul ederse başımız gözümüz üstünde yeri var. Etmezse bu karara da saygı duyar hizmetimize devam ederiz.

7 Haziran'ı milat yapalım

Gelin 7 Haziran seçimlerini yeni anayasa, yeni Türkiye, başkanlık sistemi ve çözüm süreciyle beraber ülkemizin tarihinde bir milat yapalım. Kendi oyunuzla tercihinizde ilk cumhurbaşkanını seçtiyseniz, ilk başkanınızı siz seçin. 7 Haziran’da bunu sağlayacak bir Meclis oluşturalım.

Devamlı oyalıyorlar, yapmayın. Görevinizi yasaları çıkartmak, engellemek değil. Ne yaparlarsa yapsınlar bu paket geçecek. Gelecek çok daha aydınlık olacak derken bunu laf olarak söylemiyoruz. Bunun altyapısını yapıyoruz.