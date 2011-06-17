Erdoğan 4 davayı geri çekmedi

T24

Gezen'e 50 bin liralık dava açmıştı

Müjdat Gezen: Ben de ona dava açtım

Affetmediği diğer isim: Oktay Ekşi

Erdoğan'a and içtirecek

Erdoğan, AKP'ye oy verenleri aptal olarak nitelediği gerekçesiyle sanatçı Müjdat Gezen aleyhine de Şubat ayında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Dava seçim dönemi öncesinde açıldığı için geri çekilmedi.Müjdat Gezen Başbakan'ın kendisine açtığı davayı neden geri çekmediğini Dipnot.tv'ye açıkladı: "O bana dava açtı 50 bin TL’lik ben de ona dava açtım. Meclis kürsüsünde “Millete aptal diyenler aynaya baksınlar o mübarek sıfatı göreceklerdir“ dedi. Ben de ona beni kastederek aptal dediği için 50 bin tl’lik dava açtım. Ben asla hiç kimseye aptal demedim aptal dediğimi ortaya çıkarsınlar bulsunlar, bir 50 bin lira da ben onlara vereceğim dedi. O söz Aziz Nesin’in kullandığı bir abartma sözüdür abartma üstüne kullanılmış bir sözdür." Sizce neden Başbakan davayı geri çekmedi diye sorduğumuzda ise Gezen "Heykel yıktıran bir Başbakan’dan sanata ve sanatçıya saygı beklenmezdi zaten" dedi.Erdoğan, Hürriyet gazetesi eski yazarı, CHP milletvekili Oktay Ekşi'ye, geçtiğimiz kasım ayında yazısındaki ağır ifadeler nedeniyle 100 bin TL'lik dava açmıştı. Erdoğan bu davayı da geri çekmedi.Milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından 12 Haziran seçimleri ile oluşacak Meclis'in ilk birleşimini, en yaşlı üye sıfatıyla CHP'den aday olan, eski Basın Konseyi Başkanı ve Hürriyet'in başyazarı Oktay Ekşi'nin yapması bekleniyor. Hürriyet Gazetesi'ndeki bir yazısında Başbakan Erdoğan ve AKP'liler için "analarını satan zihniyet" ifadelerini kullanan gelen tepkiler üzerine başyazarlığını yaptığı Hürriyet'ten ayrılan Oktay Ekşi'nin yönetmesi beklenen oturumda Başbakan Erdoğan ve AKP'liler de and içecekler.