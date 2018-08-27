Erdoğan, 3'lü zirve için İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye, Rusya ve İran ile yapılacak 3’lü zirve için 7 Eylül’de Tebriz'e gideceği öğrenildi.

Erdoğan, 7 Eylül'de İran'a ziyarette bulunacak.

Erdoğan ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Tebriz kentindeki görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tebriz’de yapılacağı belirtilen Türkiye, Rusya ve İran zirvesinin Tahran'da gerçekleşebileceğini söyledi.

Peskov şöyle konuştu:

"3'lü zirve için hazırlıklar devam ediyor. Tahran'da yapılabilir. Tüm nüanslar hakkında mutabakat sağlanması için diplomatik kanallar üzerinden çalışma yapılıyor. Bunun sonucunda bir açıklama yapacağız.''

Liderler Suriye konulu görüşmelerini daha önceden Soçi ve ardından Ankara'da yapmıştı.