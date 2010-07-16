-ERDOĞAN 36 İLDE MİTİNGE KATILACAK ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''ilk mitingimizi 24 Temmuz tarihinde Bingöl ve Elazığ'da yapacağız. 24 Temmuz'dan 12 Eylül'e kadar bizzat şahsım 36 ile gidecek'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, terörle mücadele çalışmaları konusunda çok boyutlu çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, ekonomik, sosyal, psikolojik projeleri devreye aldıklarını ifade etti. Erdoğan, terörle mücadelenin diplomatik boyutu konusunda da kendisi ve bakan arkadaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ve İran, Irak, Suriye ve Rusya gibi komşu ülkelerle görüşmeler yaptığını dile getirdi. ABD ile de konuyla ilgili olarak görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Diplomatik temaslar önemli. Eğer dışarıdan kuşatmanın önünü kesmezsek, bu perdelemeyi kesmezsek, oradan gelen destekler ortadan kaldırılmazsa bu sıkıntı yine devam edecektir. Bu adeta bir kanser mikrobu gibidir. Bunun metastas yapmasına müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bunu vücuttan çıkarmanın gayreti içinde olacağız. Güvenlik-demokrasi dengesinden asla taviz vermedik. Ne güvenliği demokratik haklara, ne de demokratik hakları güvenliğe çiğnetmedik. En son Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ile hem bölge halkı adına, hem ülkemiz adına yeni bir süreci başlattık ve bu süreci de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bazen fırsat bulduğumda televizyonlarda dinliyorum. İşte, 'demokratik süreci gevşettiler', 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesinin içi boş' vesaire... Ben 'içi boş' diyenlere sesleniyorum. İçini doldurmak için ne biliyorsun onu söyle, ne biliyorsan onu söyle. Böyle bir katkıda bulunursan başım, gözüm üstüne. Kuru kuruya içi boş demekle bu ülkeye katkın olmaz. Yanlış yapıyorsun. Demokratik süreç durduruldu mu? Asla. Aynen bu mücadele de devam ediyor.'' -REFERANDUM GEZİLERİ- Önümüzdeki Pazar günü Türkiye'deki kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade eden Başbakan Erdoğan, bu toplantıda ilgili STK'ların temsilcilerinden görüşlerini alacağını söyledi. Siyasi partilerin terörle mücadele konusundaki görüşlerini yaptığı görüşmelerde dinlediğini ve not ettiğini anlatan Erdoğan, görüşmelerin monolog tarzında değil, interaktif bir tarzda, karşılıklı istişare şeklinde gerçekleştiğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Eleştirileri, cevaplama önerilerini müzakere etme imkanımız oldu. Gerek terörle mücadele konusunda, gerek diğer milli ve kronik meselelerde benzeri istişarelerin yapılmasını arzu ediyoruz. Partilerimiz artık önemli memleket meselelerinde daha fazla bir araya gelmelidir. Diyalog ve uzlaşıyı daha fazla hayata geçirmelidir. Anayasa değişikliğinin referandum boyutuyla ilgili olarak, Türkiye'nin 81 vilayetine, 892 ilçesine, 34 bin 413 köyüne, 73 milyon vatandaşımızın her birine tek tek ulaşacak, kendilerine en açık, en anlaşılır şekilde değişikliklerin ne olacağını anlatacağız. İlk mitingimizi 24 Temmuz tarihinde Bingöl ve Elazığ'da yapacağız. 24 Temmuz'dan 12 Eylül'e kadar bizzat şahsım 36 ile gidecek ve buralarda mitingler yapacak, mitingler dışında da özel toplantılar yapmak suretiyle gece gündüz demeden çalışmamıza devam edeceğiz. Aynı şekilde bakan arkadaşlarım, genel başkan yardımcılarım, milletvekillerimiz, tüm teşkilatımızla birlikte 12 Eylül tarihine kadar gece gündüz demeden, durmadan, dur durak bilmeden il, ilçe, belde, köy tüm kapıları kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep birlikte çalacağız.''