-ERDOĞAN: "YOLUMUZU ŞEHİTLERİMİZ AYDINLATIYOR" GAZİANTEP (A.A) - 15.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vatan topraklarının; şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade ederek, ''Bizim yolumuzu şehitlerimiz aydınlatıyor, yönümüzü, rotamızı şehitlerimiz çiziyor. Onlardan aldığımız güçle kararlı şekilde yürüyor, Türkiye'yi büyütmenin, Türkiye'yi yüceltmenin, tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize karşı boynumuz dik, alnımız ak kalmanın mücadelesini veriyoruz'' dedi. Erdoğan, partisi tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Anayasa Oylamasına 'evet' Mitinginde yaptığı konuşmada, ilin tüm ilçelerine sayarak, selamlarını iletti. Sıcak bir Ağustos akşamında kendisini bağırlarına bastığı, gönüllerine misafir ettiği için vatandaşa teşekkür eden Başbakan Erdoğan, halkın Ramazan ayını da kutladı. Gaziantep'in, bir ''kahramanlar ve yiğitler'' şehri olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, ''Gaziantep cömertliğin şehridir, Gaziantep kardeşliğin şehridir, dayanışmanın şehridir'' dedi. Gaziantep'in, Şehit Kamil'in, Şahin Bey'in, Şehit Mehmet Karayılan'ın şehri olduğunu dile getiren Erdoğan, Gaziantep'in, İstiklal mücadelesinde nasıl destan yazdıysa, İstikbal mücadelesinde, ekonomi mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde de aynı şekilde destan yazdığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Gaziantep, sırtını devlete dayamadan, sırtını Ankara'ya dayamadan, kendi yağıyla kavrularak tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek oldu. Bu gazi şehir, sadece ekonomide değil, kardeşlikte de Türkiye’ye örnek oldu, dayanışmada örnek oldu, demokraside örnek oldu. 3 Kasım'da Gaziantep 'AK Parti' dedi... 29 Mart'ta, 22 Temmuz'da, 28 Mart'ta Gaziantep 'AK Parti' dedi... 12 Eylülde Gaziantep inanıyorum ki bir kez daha inanıyorum ki şanına uygun şekilde bir kez daha 'demokrasi' diyecek, inanıyorum ki 'özgürlük' diyecek, inanıyorum ki 'hak' diyecek, inanıyorum ki 'adalet' diyecek... 12 Eylülde Gaziantep inanıyorum ki Büyük Türkiye'den yana, güçlü Türkiye'den yana, aydınlık yarınlardan yana oyunu kullanacak ve 'evet' diyecek. Gaziantep'e soruyorum; ileri demokrasi mücadelemizde yanımızda mısınız? Özgürlük mücadelemizde yanımızda mısınız? Çetelerle, mafyayla, karanlık örgütlerle mücadelemizde arkamızda mısınız? Gaziantep 12 eylül’de evet diyor mu? İleri demokrasiye evet mi? Büyük Türkiye’ye evet mi? Büyük Gaziantep'e evet mi? Sevdamız millet, kararımız evet...'' -''ROTAMIZI ŞEHİTLERİMİZ ÇİZİYOR''- Zaman tünelinden biraz geriye gitmek istediğini anlatan Başbakan Erdoğan, Gaziantepli Kamil'i, 1920 yılında, daha 14 yaşında iken annesinin yüzündeki örtüyü indirmek isteyen düşman askerine kafa tuttuğunu anımsatarak, daha 14 yaşında olmasına rağmen Kamil'in, namusu uğuruna, şerefi uğruna, inancı uğruna, vatanı uğruna canını ortaya koyarak şehit olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Bu vatan, bu topraklar bize şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti. Bizim yolumuzu şehitlerimiz aydınlatıyor, yönümüzü, rotamızı şehitlerimiz çiziyor. Onlardan aldığımız güçle kararlı şekilde yürüyor, Türkiye'yi büyütmenin, Türkiye'yi yüceltmenin, tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize karşı boynumuz dik, alnımız ak kalmanın mücadelesini veriyoruz'' dedi. -SANAL KORKULAR- On yıllar boyunca Türkiye'nin sanal korkular, gereksiz endişelere maruz bırakıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: ''İçeride sanal tehditler, dışarıda düşmanlar üretildi. Türkiye on yıllar boyunca içine kapandı, içine kapatıldı. Ne dediler... Türkiye'nin üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili dediler... Biz geldik, bu anlayışı yıktık, bu anlayışı ortadan kaldırdık. Bunu en canlı şekilde, en yakın şekilde Gaziantep yaşıyor. Suriye ile Türkiye, daha yedi buçuk yıl öncesine kadar birbirine husumetle bakıyordu. Sürekli gerginlikler yaşanıyor, iki ülke zaman zaman savaşın eşiğine geliyordu. Biz geldik, Esad kardeşimle oturduk, iki ülke arasındaki meseleleri konuştuk, istişare ettik, müzakere ettik ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik. Her alanda işbirliğine gittik... Ekonomide, ticarette, dış politikada, kültürde, sanatta, ulaştırmada, bayındırlıkta işbirliği anlaşmaları imzaladık. Suriye ile Türkiye arasındaki mayınları temizlemek için adımlarımızı attık. Suriye ile aramızdaki vizeleri kaldırdık. Şimdi benim Gaziantepli kardeşim, cebine pasaportunu koyuyor, istediği gibi Halep'e gidiyor, Şam'a gidiyor. Halep'teki, Şam'daki, Lazkiye'deki, Hama, Humus'taki kardeşim cebine pasaportunu koyuyor, Gaziantep'e geliyor. Kim kazandı? Gaziantep kazandı. Gaziantepli esnaf kardeşim kazandı, tüccar kazandı, sanayici kazandı, vatandaşım kazandı. Bütün o korkuların, bütün o tehditlerin ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Düşman üretme politikasından yarar değil, zarar gördüğümüz ortaya çıktı.''