-ERDOĞAN: "TEK TİP"LE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BİTİYOR ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tek tip askerlik konusunda da TSK'nın çalışmasını bitirdiğini veya bitirmek üzere olduğunu belirterek, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta alacağı brifingin ardından nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin kararı açıklayacaklarını bildirdi. Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili taahhütte bulunmadığını belirterek, ''Pişmemiş aşa kimse su katmasın'' dedi. Suriye'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili bir gazetede kendisine atfen yer alan ifadelerin hatırlatılması üzerine, gazete başlığının yanlış olduğunu söyledi. ''Bir defa benim ne böyle bir taahhüdüm olmuştur, bunu halk oylamasından önce de söylüyorlardı; böyle bir taahhüdüm olmadı'' diyen Erdoğan, hiçbir zaman böyle bir şey söylemediğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, ''Pişmemiş aşa kimse su katmasın. Ortada pişmiş aş varsa bunu beraber milletçe paylaşırız ama böyle bir şey söz konusu değil'' dedi. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşımının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, konunun teknik boyutunun tamamıyla TSK'ya ait olduğunu ve konuyu TSK ile müzakere edebileceklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''Böyle bir taahhüdü yapmadığım halde böyle bir taahhütte bulunduğumun söylenmesi beni üzer. İsmi verilmeyen milletvekili kimdir bilemiyorum. Bu tür şeyler de bizim artık yazılı-görsel medyada alıştığımız haber düzenlemeleridir. 'İsmini veremeyeceğimiz, Başbakan'a yakın, grupta herhangi bir milletvekili' gibi şeyler kalıp haline geldi. Bunlar doğru değil. Varsa, kimse ismi yazılsın, onu gidelim biz de 'nerede verdik bu sözü' diye hesabını ona soralım'' diye konuştu. Tek tip askerlik konusundaki kişisel görüşü sorulan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Sen benden spekülatörlük istiyorsun ama ben spekülatörlük yapamam. Şu anda Silahlı Kuvvetler bu konuyla ilgili çalışmalarını bitirdi veya bitiriyor. Ben kendilerine sadece bir gün vereceğim. Bu hafta Pakistan ziyaretimiz olduğu için büyük ihtimalle önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Kendileri bize gelip bir brifing verecekler. Brifingden sonra nasıl bir düzenleme yapacağımızı karara bağlayacağız ve onu açıklayacağız. Temennimiz tabii ki adalet çizgisinde bunun olmasıdır. Adil olmayan bir çizgiyi hiçbir zaman düşünemeyiz. Bu yanlış olur.'' -SURİYE ZİYARETİ- Suriye'ye günübirlik bir ziyarette bulunacağını belirten Erdoğan, bu ziyaret sırasında gerek ikili ilişkilerin gerekse geçen hafta pazar günü Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin yaptığı toplantıyla bölgesel gelişmelerin değerlendirileceğini ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Lazkiye'de yapılan toplantıdan sonra yine bu yıl içerisinde Türkiye'de Başbakanlar düzeyinde bir toplantı yapıp, bu toplantıda bu sürecin yıl sonu itibarıyla bir değerlendirmesini yapacağız. Türkiye, Suriye, Ürdün, Lübnan arasında dörtlü başlattığımız çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Sürece ilişkin olarak da tabii ki bölgede olumlu gelişmeler söz konusu ama bütün bu çalışmaların yanında özellikle de Türkiye-Suriye olarak aramızdaki gerek siyasi, gerek ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerin iktidarımız döneminde kazandığı ivme gerçekten her iki ülke yönetimlerini de, halklarını da olumlu istikamette etkileyen bir süreç. Bunu bundan sonraki yıllarda da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.'' Ortadoğu'daki barış sürecinde Türkiye ve Suriye'nin etkinliğinin çok farklı olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, ''Bunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Irak, Lübnan gibi bölgesel meseleler de hepimizi de yakından ilgilendiren konular var. Türkiye ve Suriye Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda da kilit konumundaki iki ülke'' diye konuştu.