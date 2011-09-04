-Erdoğan: "Sivas'ta cumhuriyetin temeli atıldı" ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milli mücadelenin en önemli adımlarından biri olan Sivas Kongresi'nde ortaya konan milli birlik ve beraberlik ruhu sayesinde İstiklal Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığını ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığını bildirdi. Başbakan Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Milli mücadelemizin en önemli adımlardan biri olan Sivas Kongresi ile vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve işgale karşı amansız bir mücadele verileceği kararlılıkla dile getirilmiştir. Bu kongreyle birlikte Anadolu'da filizlenen milli mücadele hareketi daha da güçlenmiş, o güne kadar ayrı cephelerde faaliyet gösteren milli güçler, tek yürek, tek vücut olarak, tam bağımsızlık idealinde birleşmişlerdir. Sivas Kongresi, adeta vatanın kaderini şekillendirmiştir. Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında, Milli Mücadele'nin bütün antlaşmalarında, Sivas Kongresi'nde alınan kararların izi vardır. Bu kongrede ortaya konan milli birlik ve beraberlik ruhu sayesinde İstiklal Savaşı'mız zaferle taçlandırılmış ve Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Bu düşüncelerle Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün istiklal kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Bu vesileyle, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı da sevgiyle selamlıyorum.''