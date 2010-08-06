-ERDOĞAN: "ORGENERAL IŞIK ÖNERİLMEDİ" ANKARA /ESKİŞEHİR (A.A) - 06.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığına önerilmediğini belirterek, "Kendisinin emeklilik talebi söz konusu. Emeklilik talebinin anında işleme konulması da söz konusu değil. Emeklilik talepleri ay sonuna kadar değerlendirilir, devam edebilir. Ama Milli Savunma Bakanımızın imzaladığı anda kabul edilmiş sayılır" dedi. Başbakan Erdoğan, Eskişehir'e gitmek için Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara Garı'ndan hareket ettikten sonra yolculara seslenerek, ''hayırlı yolculuklar'' diledi. Daha sonra Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile birlikte gazetecilerin ve yolcuların bulunduğu vagona geçen Başbakan Erdoğan, trenin yavaşlamasıyla Ankara-Konya Hızlı Tren bağlantı istasyonunun inşaatında çalışan işçileri izledi. Gazetecilerin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu toplantıda Genelkurmay Başkanı'nın tekliflerde bulunduğunu, kendisinin ve Milli Savunma Bakanlığının da teklifleri Cumhurbaşkanı'na ilettiğini, Cumhurbaşkanlığının da bu teklifleri onaylayabileceğini ya da iade edebileceğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu yılki toplantıda Milli Savunma Bakanı ve benim de uygun bulmadığım bazı teklifler oldu. Bunun dışında diğer tayin ve terfi işlemleri imzalandı. Cumhurbaşkanımız da onadı. Genelkurmay Başkanlığı konusunda... 30 Ağustos'a kadar görevi var. 30 Ağustos'ta emekliliği söz konusu. Ondan sonraki orgeneral... Yasalara göre kuvvet komutanı olabilir. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararıyla atanır. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. İsim üzerinde mutabakat sağlanırsa kararname bir gün içerisinde çıkar. Bu önemli bir mesele değil. Kara Kuvvetleri Komutanlığı olayı var. Bu konuda da Genelkurmay Başkanımızın teklifi oldu. Bu teklif inha edilmemiştir. Burada farklı bir ismi Genelkurmay Başkanı bana teklif edebilir. Ama henüz bir teklif bana gelmedi, bunu bekliyoruz. Böyle bir teklif gelirse değerlendirir, adımımızı atarız.'' -''GÖRÜŞME TEKLİFİ BAŞBUĞ'DAN GELDİ''- Başbakan Erdoğan, bu akşam Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir görüşme yapacağını, görüşme teklifinin Başbuğ'dan geldiğini, ancak konusunu şu anda bilmediğini söyledi. Atamalarla ilgili ay sonuna kadar atılabilecek adımların söz konusu olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Bu konuda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. TSK kurum olarak oturmuştur. Kurum olarak çalışmasını devam ettirebilir'' dedi. Bir gazetecinin ''Orgeneral Başbuğ'un görev süresinin uzatılması konusunda teklifte bulunulup bulunulmadığının'' sorulması üzerine de Erdoğan, ''Hayır öyle bir şey söz konusu değil'' yanıtı verdi. Atamalar konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmasının daha sağlıklı olacağını vurgulayan Erdoğan, görüşmelerin devam ettiğini, TSK'nın yasası gereği her şeyin açık ve net olduğunu, kendilerinin de bu yasa çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığına önerilip önerilmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, ''Önerilmedi. Kendisinin emeklilik talebi söz konusu. Emeklilik talebinin anında işleme konulması da söz konusu değil. Emeklilik talepleri ay sonuna kadar değerlendirilir, devam edebilir. Ama Milli Savunma Bakanımızın imzaladığı anda kabul edilmiş sayılır'' karşılığını verdi. (BİTTİ) (KDR-EAY-SU)