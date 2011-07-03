T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN: "OPERASYON YARGI KARARI" KÜTAHYA (A.A)

03 Temmuz 2011 21:56

-ERDOĞAN: "OPERASYON YARGI KARARI"  KÜTAHYA (A.A) - 03.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin, ''Yargı bir karar vermiş, bu karar doğrultusunda bir operasyon yapmışlar. Temenni ederiz ki sıkıntı verici bir durum ortaya çıkmaz'' dedi. Kütahya'nın Simav ilçe merkezinde kurulan Muradınlar Mahallesi'nde kurulan geçici prefabrike konutlarının bulunduğu alana gelen Başbakan Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine Erdoğan, ''Konu hakkında şu anda bilgi sahibi değilim. Detaylı bilgim olmadığı için değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Ancak detaylı bilgiler elimde olduğu zaman değerlendirmeler yapabilirim. Yargı bir karar vermiş, bu karar doğrultusunda bir operasyon yapmışlar. Temenni ederiz ki sıkıntı verici bir durum ortaya çıkmaz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24