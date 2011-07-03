-ERDOĞAN: "OPERASYON YARGI KARARI" KÜTAHYA (A.A) - 03.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin, ''Yargı bir karar vermiş, bu karar doğrultusunda bir operasyon yapmışlar. Temenni ederiz ki sıkıntı verici bir durum ortaya çıkmaz'' dedi. Kütahya'nın Simav ilçe merkezinde kurulan Muradınlar Mahallesi'nde kurulan geçici prefabrike konutlarının bulunduğu alana gelen Başbakan Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine Erdoğan, ''Konu hakkında şu anda bilgi sahibi değilim. Detaylı bilgim olmadığı için değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Ancak detaylı bilgiler elimde olduğu zaman değerlendirmeler yapabilirim. Yargı bir karar vermiş, bu karar doğrultusunda bir operasyon yapmışlar. Temenni ederiz ki sıkıntı verici bir durum ortaya çıkmaz'' diye konuştu.