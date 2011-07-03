-ERDOĞAN: "MİLLET SİZE GÖREV VERDİ YAYGARA YAP DEMEDİ" SİMAV (A.A) - 03.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokrasinin yerinin Meclis olduğunu belirterek, ''Millet size görev verdi, git mecliste çalış. Sokaklarda gidip de 'yaygara yap' demedi'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kütahya'nın Simav ilçe merkezinde kurulan deprem çadırlarının önünde, Başbakanlık otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 2011'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin büyümede birinci sırada olduğunu belirterek, ''Bu sizlerle oldu. Milletimizin gayretleriyle oldu, dualarınızla, gayretlerinizle oldu. Buralara ulaştık. Kendinize inanın, gayret edelim. Biz bu sıralamayı evelallah kaybetmeyiz. Bu dürüst yönetimle 2023 yılı, Türkiye'nin dünyanın ilk 10'u içinde olduğu yıl olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Buna inanıyorum, arkadaşlarıma, milletime inanıyorum'' diye konuştu. Seçim yılında Hazine'nin bereketlendiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Geçmişte böyle şeyler yoktu ama şimdi var. Herkes 'Seçim yılında ne olur?' diyordu, bak yine bereketlendi. Biz yatırıma devam ediyoruz, devam edeceğiz, bu yollar, bu havaalanları olacak, bu yatırımlarla ihracatımız artarak devam edecek. Yeter ki biz birbirimize kem gözle bakmayalım, şu terör belasına karşı da dik duracağız. Biz şu ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi sevmeyenlere karşı dik duracağız. Başka arayış içinde olanları bilemem, kendi kararlarını kendileri versinler. Biz eğer demokrasi, özgürlükler diyorsak, insana saygı diyorsak, lütfen şu çizgiden kimse sapmasın. Demokrasinin yeri neresi? Meclis. Millet size görev verdi, git mecliste çalış. Sokaklarda gidip de 'yaygara yap' demedi. Şimdi geleceksin aylık parayı alacaksın, bu maaşı ne karşılığında alıyorsun? Çalışmayana para var mı? Sana helal para gerekiyorsa, geleceksin, yeminin yapacaksın, orada çalışacaksın. Neymiş? 'Başbakan bize yardımcı olsun' Başbakan sana niye yardımcı olsun? Bu ülke, hukuk devleti. Siz bu işin olmayacağını bile bile yaptınız. Zannettiniz geçmişte bir iki kişiye yapılan uygulama, bize de yapılır. Yargı böyle bir karara evet demedi. O zaman yapmanız gereken şey, gelip o yemini yapacaksınız, o hukuk nasıl çalışıyorsa öyle yapacak. Gelmemeleri, meclisin çalışmasını engellemez ama bunların akıl hocaları da yanlış, kendilerine yanlış akıl hocaları seçmişler. Ben dedim ki 'çalışırız' onlar gelmezse bile sen komisyonları da kurarsın, sen divanları da oluşturursun, sen çalışmaya devam edersin. Biz çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşıyız. Azınlığın çoğunluğa tahakkümüne de evet diyemeyiz. O zaman millet ne der, 'Biz size yüzde 50'yi boşuna mı verdik, hakkımızı nasıl savunacaksın?' der. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz. Gidip Yunanistan'da Sosyalist Enternasyonale bizi şikayet etmekle bir şey elde edemezsin. Benim memleketime gel, bunun yeri burası. Böyle şey olur mu, bunların mantığı bu. Ne dediler, 'Arkadaşlarımız yemin etmedikçe biz 4 yıl da olsa yemin etmeyeceğiz' dediler. Bu sözü unutmayın, tükürdüklerini yalayacaklar göreceksiniz. Konu yargıda olduğu için ben bir şey diyemem. Ama bunların kılavuzu yanlış. Biz çalışıyoruz gece gündüz demeden, çalışacağız hiç endişeniz olmasın.''