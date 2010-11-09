-ERDOĞAN: "MHP, MİLLETTEN NEZAKETTEN KOPUYOR" TBMM (A.A) - 09.11.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratik parlamenter sistemde, makamlara getirenin de götürenin de millet olduğunu ifade ederek, ''Bunun dışında hiçbir yol, yöntem buralara indirme, bindirme harekatı yapamaz'' dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP ve CHP yönetimleri ile kullanılan ifadeleri eleştirdi. Kosova'da kendisinin ve Türk heyetinin ''Türkiye, Türkiye'' sloganlarıyla karşılandığını, çocukların yüreklerinde en baş köşeye yerleştirildiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ama bu ülkenin Başbakanı, yurt içinde, güya milliyetçi olduğunu iddia eden zevat tarafından 'dili koparılmakla' tehdit ediliyor. Bakıyorsun, bir başkası çıkıyor 'onu koltuğundan indireceğim, meraklanmasın' diyor. Siz nesiniz? Siz siyasi parti misiniz, yoksa kasap mısınız? Siz ne zamandan beri ali kıran baş kesen oldunuz? Demokratik parlamenter sistemde bu makamlara millet getirir, millet götürür. Bunun dışında hiçbir yol, yöntem... Buralara indirme, bindirme harekatı yapamaz. Burası, evet açık söylüyorum, Mavi Marmara'nın uğradığı uluslararası sular değil. Orada onu yapanları biliyoruz, eğer onlarla eş durumdaysanız, eş değerdeyseniz buyurun çıkın ortaya. Bu nasıl bir üslup, bu nasıl bir hazımsızlık, bu nasıl bir öfke... Bütün samimiyetimle soruyorum; MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime, milliyetçi harekete, ülkücülere: Bu ülkenin başbakanını kastederek, 'dilini koparacağız' demek reva mıdır? Haydi biz geçtik. MHP'ye, CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş kardeşlerim acaba böyle bir üslubu, böyle bir seviyeyi, söylemeyi fark ediyor mu? Seviye farkını görüyorsunuz değil mi, değerli arkadaşlarım. Eminim ki milletim de bu seviye farkını, üslup farkını, dil farkını çok iyi görüyordur. MHP yönetiminin giderek hırçınlaştığını, giderek siyasi nezaketi kaybettiğini milletimiz ibretle izliyor. MHP yönetimi ciddi bir baraj korkusuna kapılmış durumda. Bu korku ve kaygı çirkin bir üsluba kendilerini sevk ediyor. Bataklığa düşen çırpındıkça kurtulmaz, çırpındıkça batar. Şu anda bunlar budur. AK Parti ile bu çirkin polemiklerin içerisini girenler, eğer bizi o çirkin polemiklere çekeceklerini zannediyorlarsa... Biz o çirkin polemiklerin içinde yokuz. Olmayacağız. Hiçbir zaman bu seviyesizliğe alet olmayacağız. -MİLLETTEN KOPMA DURUMUDUR- MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime de söylüyorum: Bu çirkin üsluptan, bu gözü dönmüş yaklaşımlardan rahatsızlık duyduklarını çok iyi biliyorum. İnanıyorum ki onlar da bu konuda gerekli dersi gerekenlere verecektir. MHP'nin milliyetçi muhafazakar kimliğini arka plana iten bu yönetimin sergilediği yaklaşım milletin değerlerinden ciddi bir kopuşu ifade ediyor. MHP yönetimi her geçen gün milletin hissiyatından, milleten nezaketinden, milletin gündemin kopuyor. Milletin hoş görmeyeceği bir üsluba, hırçın bir söyleme sarılıyor. Bu tam anlamıyla bir savrulma durumudur, milletten kopma durumudur. Açık söylüyorum bu seviyesizlik karşısında biz nezaketimizi koruyoruz. Ancak Türk siyasetine yakışmayan bu üslubu da milletimizin takdirine havale ediyorum.'' -''ARKADAŞLAR İNCELİYOR''- Başbakan Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasını tamamlayıp salondan çıktıktan sonra, gazetecilerin, ''MHP ile ilgili konuştunuz, dava açmayı düşünüyor musun'' sorusuna ''Dava açılacak bir şey varsa açılır. Arkadaşlar gerekli şeyleri takip ediyorlar, inceliyorlar'' karşılığını verdi.