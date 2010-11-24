-ERDOĞAN: "LÜBNAN'I GÜÇLÜ OLARAK YARINLARA TAŞIMAK LAZIM" BEYRUT (A.A)- 24.11.2010- Eyüp Coşkun - Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Lübnan ne zaman kendisini toparlıyor, birileri bir çomak sokuyor. Buna fırsat vermemek lazım. Burada bir olmamız lazım, diri olmamız lazım. Lübnan'ı güçlü olarak yarınlara taşımak lazım'' dedi. Başbakan Erdoğan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Berri'nin Lübnan'ın siyasi tarihinde özellikle yakın siyasi tarihinde önemli bir rolü olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Yaptığımız görüşmede tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Türkiye ile Lübnan'ın son dönemde yaptığı ikili görüşmelerde ve bölge ülkeleriyle olan ilişkilerde attığı adımlar birbirini tamamlıyor. Türkiye ile bölge ülkeleri olan Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği oluşturmuş durumdayız. Bugün Lübnan'da 30 civarında anlaşma imzalayacağız. Daha sonra ülke liderleri önümüzdeki Mayıs ayında İstanbul'da bir araya gelecek.'' Lübnan'daki gelişmelerin Türkiye'nin ilgisini çektiğini belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin herhangi bir mezhep, etnik köken gözetmeden, Lübnan'daki taraflar arasında barışı sağlamak için çaba harcadığını söyledi. Erdoğan, ''Lübnan'da barışı nasıl sağlayabiliriz onun gayreti içindeyiz. Lübnan ne zaman kendisini toparlıyor, birileri bir çomak sokuyor. Buna fırsat vermemek lazım. Burada bir olmamız lazım, diri olmamız lazım. Lübnan'ı güçlü olarak yarınlara taşımak lazım'' dedi. Başbakan Erdoğan, Berri ile yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini de sözlerine ekleyerek, Lübnan'daki bütün siyasi taraflarla da bir araya geleceğini söyledi. Erdoğan, görüşmelerin ardından ülkenin kuzeyinde yer alan ve Türkmenler'in yaşadığı Kuvaşra köyüne gitmek için havalimanına döndü. Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Başbakan Erdoğan, Türkiye'den gelen ''OBA'' helikopteri ile kuzey Lübnan'a hareket etti.