-ERDOĞAN: "KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ" BALIKESİR (A.A) - 30.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin demokrasisi için çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Birileri bu süreci baltalamak, Türkiye'nin aydınlık günlerini, aydınlık geleceğini karartmak için harekete geçti'' dedi. Erdoğan, Balıkesir'de Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği, Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla yaptırılan, yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olan Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da bulunduğu törende konuşan Başbakan Erdoğan, 7.5 yıl önce hükümeti kurduklarında ''Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yücelteceğiz'' dediklerini hatırlattı. Erdoğan, bu temel taşların adalet, emniyet, eğitim ve sağlık olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu 4'lü temel taşları tespit ettik. Eğitimde 149 bin derslik açtık. 81 ilin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Dönemimizde diğer dönemlerle kıyaslanamayacak derecede üniversite açılışı yaptık. Açılışını yaptığımız üniversiteler şimdi fiziki imkanlarını geliştirme gayreti içindeler. Öğretim üyesi açığını kapatmak için çalışıyorlar. Sağlıkta yatırımlar süreci devam ediyor. 81 vilayetimizde 'sağlık noktasında artık ulaşılamayacak yer kalmasın' diyerek bu adımlarımızı attık. Sağlık ambulansları olarak 18 helikopterle Türkiye'nin çok değişik 13 farklı noktasına konuşlandırdık. Bu helikopterler çok süratli şekilde hastalarımızı ulaştırması gereken yerlere ulaştırıyorlar. 2 tane de jet sağlık ambulansı aldık. Bu jetlerle şehirlerarası ve uluslararası götürülmesi gereken hastalarımız taşınıyor. Bu sağlam temeller üzerinde 122 adalet sarayımızın açılışını yaptık. Emniyet saraylarımız Türkiye'nin değişik mekanlarında, çok modern, ileri teknoloji vaziyette devam ediyor. İmkanlarımızı artırdık. Şu anda birçok ilimizde MOBESE kameralarımızla caddelerimizde, sokaklarımızda meydana gelebilecek olaylar, suçlar takip ediliyor.'' Erdoğan, Hatay'da şehit düşen polislerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dilerken, Bingöl'de görev yaparken yaralanan polislere de acil şifalar dileğinde bulundu. -''TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR''- Polis teşkilatının büyük özveriyle çalıştığını, vatandaşların geceleri huzur içinde uyuduğunu ve kendilerini emniyette hissettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Hatay'daki, Samsun'daki gibi haince saldırılar bizim huzurumuzu sabote edemeyecek. Mücadele azmimizi köreltemeyecek. Bizi yılgınlığa asla ve asla sevk edemeyecek. Özellikle şunu da hatırlatmak isterim. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin demokrasisi için çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Birileri bu süreci baltalamak, Türkiye'nin aydınlık günlerini, aydınlık geleceğini karartmak için harekete geçti. Bu yönde vatandaşlarımızdan özellikle ricam şudur; lütfen bu tuzağa düşmeyin. Provokasyonlara, komplolara, sabotajlara aldanmayın. Karanlıktan beslenenlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Bu süreci metanetle, aklı selimle, sağduyuyla atlatacağız.'' Güvenlik güçlerinin Anayasa ve yasalarla çizilmiş kurallar dahilinde gerekeni tam anlamıyla yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Suçlular tespit ediliyor ve adli makamların önüne çıkarılıyor. Biz bu konuda tüm güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Güvenlik güçlerimizden de hassasiyetleri gözeterek, milletimizi sağduyuya, aklı selime çağırmalarını özellikle rica ediyorum. Her zaman söyledim, burada da söylüyorum, kim ki duygularına esir düşürse, bölgesine hakim olamazsa o, terör örgütünün oyununa gelmiş olur. Kim ki terör olaylarını bahane ederek karakolları taşlar, polis araçlarını ateşe verirse, benim polis kardeşime taşla, sopayla saldırırsa o, terörün amacına hizmet etmiş olur. Hukuksuz olan toplumsal tepkileri meşruymuş gibi göstererek vatandaşlarımızı tahrik edenler de büyük bir sorumsuzluk örneği sergilemiş olurlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk çerçevesinde yapılanlar asla yapanların yanına kar kalmayacaktır.'' Konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek ve İçişleri Bakanı Atalay ile birlikte Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Mikrokredi Projesi kapsamında kredi kullanan 5 kadına da çeklerini verdikten sonra açılışı yapılan binayı gezdi. -ROMAN ÇOCUKLARDAN KONSER Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün, çocuklar ile gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik yürüttüğü ''Karesi Umut Ateşi'' projesi çerçevesinde müzik eğitimi verilen Roman çocukları, açılışı yapılan binanın bahçesinde konser verdi. ''Beraber yürüdük biz bu yollarda'' şarkısını çocukların arasında dinleyen Başbakan Erdoğan, şarkı sonunda koroda bulunan çocukları tek tek tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.