-Erdoğan: "Kara harekatı netice almanın bir adıdır" ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Irak'ın kuzeyine yönelik harekatla ilgili ''Bu harekat netice almanın bir adıdır. Onun için başlatılmıştır. Hedefimiz bu operasyonla belirlenen koordinatlarda ilk adımı atmak, neticeye yönelik burada ne elde edebiliriz, bunu görmektir, neticeye yöneliktir. Onun için de Silahlı Kuvvetlerimiz kararlı bir şekilde gerek havadan gerek karadan bunu sürdürmektedir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu'nda basın yayın kuruluşlarının sahipleri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Irak'ın kuzeyine yönelik harekatla ilgili bir soru üzerine, ''Bu harekat, netice almanın bir adıdır. Onun için başlatılmıştır. Hedefimiz, bu operasyonla belirlenen koordinatlarda ilk adımı atmak, neticeye yönelik burada ne elde edebiliriz, bunu görmektir, neticeye yöneliktir. Onun için de Silahlı Kuvvetlerimiz kararlı bir şekilde gerek havadan gerek karadan bunu sürdürmektedir'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''IKDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ile bugün görüşeceksiniz. Bölgesel yönetimden ve Merkezi Irak Hükümetinden beklentiniz nedir?'' şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bu süreç içerisinde, şu anda dünyada gerek bizi arayan, gerek bizim aradığımız devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Aynı şekilde Dışişleri Bakanımız aynı şekilde muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bütün bunlarla birlikte, Türkiye'nin bu süreç içerisindeki attığı, atacağı adımlar ortadadır ve bunların kararlılığı için bu görüşmeleri yapıyoruz. Dün Sayın Barzani ile de bu görüşmeyi yaptık. Kendileri aradılar ve Neçirvan Barzani'nin de buraya gelmesini özellikle kendisinden rica ettim. Sağolsun Irak dışında olmasına rağmen, 'ben kendisine ulaşıp hemen gelmesini sağlayacağım' dedi. Hatta 'Ben sizin de gelmenizi bu süreç içinde istiyorum, sizlerle de oturup bu süreci beraber değerlendirmemiz gerekiyor' dedim. 'Çünkü burada peşmergelerle birlikte yapmamız gereken işler var' dedik. Kendilerine çok açık, net ifade ettim. Bugün Sayın Neçirvan Barzani'yle Dışişleri Bakanım görüştü. Ben de biraz sonra inşallah görüşeceğim ve ardından Sayın Barzani de en kısa zamanda gelecektir, onunla da bu konuları görüşeceğiz. Çünkü bu süreç, Türkiye'ye karşı sadece yapılmış bir terör eylemi süreci değildir, yaklaşık 30 sene oldu. Bu aynı zamanda Türk-Kürt kardeşliğine dayalı da bir eylemdir. Bu atılan kurşunlar, bu terör eylemleri, bu kardeşliğimizi parçalamaya yönelik, aynı zamanda bir eylem sürecidir. Dolayısıyla bunu birlikte aşmamız gerekiyor, birlikte bunu başarmamız gerekiyor. Her halükarda Türkiye olarak, Türkiye cumhuriyeti olarak bu kararlığımızı ortaya koyuyoruz, koyacağız.''