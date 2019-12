-ERDOĞAN: "HER YOL MÜBAH" ANLAYIŞI FAYDA SAĞLAMAZ TBMM (A.A) - 23.11.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Seçime girebilmek için, barajı geçebilmek için her yol mübahtır anlayışı kimseye fayda sağlamaz'' dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramını kutladı, Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini yineledi. Başbakan Erdoğan, iktidarları döneminde eğitim alanında yapılanlara değinerek, şimdi Fatih Projesi ile bilgisayar teknolojisinin sınıflara girdiğini belirtti ve ''Artık kara tahtaya veda ediyoruz'' diye konuştu. Erdoğan, ilk etapta 608 bin öğretmenin de ileri teknoloji konusunda hizmet içi eğitime alınacağını dile getirdi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, CHP ve MHP'nin daha önce iktidar ortağı olduğunu, ''Eğitim konusunda hiçbir politikaları bulunmadığını'' söyledi. ''CHP'nin eğitim politikası ikna odalarıdır'' diyen Erdoğan, CHP'nin eğitim ve demokratikleşme konusundaki tutumunu eleştirdi. ''CHP ve BDP'nin nasıl bir ilişki içerisine gireceklerini halkımız merak ediyor'' diyen Erdoğan, Anayasa değişikliği sürecinde CHP ve BDP'nin tutumunun ''örtüştüğü'' görüşünü dile getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Seçime girebilmek için, barajı geçebilmek için her yol mübahtır anlayışı kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ilkeli olmayı, dürüst olmayı, tutarlı olmayı gerektirir. Milli değerlere yaklaşım, inanç özgürlüğü, laiklik, Sosyalist Enternasyonal gibi konularda iki partinin üst yönetiminin zaten örtüştüğünü zaten biliyoruz. Ama biz şunu da merak ediyoruz. Acaba, CHP, BDP'nin Paris'te Sosyalist Enternasyonalde terör örgütünü meşrulaştırma girişimlerine nasıl bakıyor, bunu nasıl değerlendiriyor. Acaba, BDP, CHP'nin Ergenekon avukatlığı konusunda ne düşünüyor.'' ''AK Parti Diyarbakır'a gidip farklı, İzmir'de gidip farklı konuşmuyor'' diyen Erdoğan, partisinin her zaman milletin diliyle konuştuğunu ve milletin diliyle konuşacağını söyledi. Erdoğan, partisinin Türkiye'yi geliştirirken, dönüştürürken aslında siyaseti de dönüştürdüğünü dile getirdi. Erdoğan, siyaseti bir halkla ilişkiler, imaj çalışması olarak değil, halkın sorunlarına çözüm olarak gördüklerini ifade ederek, ''Biz bu aziz milletle çıkar birliği değil, gönül birliği, kader birliği yaptık'' dedi. -GENEL MERKEZDE TOPLANTI- Öte yandan, AK Parti Grubu bu akşam genel merkezde yeniden toplanacak. AK Parti Grup Başkanlığından yapılan duyuruda, parti grubunun saat 21.30'da, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde toplanacağı belirtilerek, tüm bakan ve milletvekillerinin toplantıda hazır bulunması istendi.