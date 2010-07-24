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Politika

ERDOĞAN: "HAYIR"A GEREKÇE BİLE BULAMIYORLAR BİNGÖL (A.A)

24 Temmuz 2010 16:42

-ERDOĞAN: "HAYIR"A GEREKÇE BİLE BULAMIYORLAR BİNGÖL (A.A) - 24.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı muhalefet partilerinin Anayasa değişikliklerine ilişkin tavrını eleştirerek, ''Aylardır Anayasa değişikliklerine neden 'hayır' dediklerinin gerekçesini bile bulamıyorlar. Çaldıkları minareye kılıf bulmaya çalışıyorlar'' dedi. Erdoğan, 12 Eylül'deki referandumla ilgili ilk mitingini Bingöl'de yaptı. Erdoğan, Bingöl PTT Kavşağındaki mitingde, ''Siz bunların milletin hayrına olan herhangi bir konuda bir araya geldiklerini gördünüz mü? Siz bunların milletin derdine derman olacak herhangi bir çözümde buluştuklarını gördünüz mü? Hayır. Göremezsiniz'' diye konuştu.  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar ileri demokrasiye 'hayır' diyor. Demokratikleşmeye 'hayır' diyor. Özgürlüğe 'hayır' diyor. Çocuk haklarına 'hayır' diyor. Bunlar, milletin projesine 'hayır' diyor. Darbe anayasasına 'evet' diyor. Olay budur. Bunlar hukukun üstünlüğüne 'hayır' diyor ama üstünlüklerin hukukuna 'evet' diyor. Burada ittifak ediyorlar. Bunlar çetelerle mücadeleye 'hayır' diyor. Gizli ya da açık şekilde çetelerin avukatlığını yapıyorlar. Bunlar hizmete baktığınız zaman 'hayır' diyorlar. Büyük Türkiye'ye 'hayır' diyorlar. Türkiye'nin kalkınmasına, ilerlemesine, itibarının artmasına, güçlenmesine 'hayır' diyorlar.  Bunlar, statükonun, vesayetçi anlayışın devamı için aynı noktada buluşuyorlar. Aynı safta AK Parti'yi taşa tutuyorlar. Şu ana kadar milleti tatmin edecek, bırakın milleti kendi arkadaşlarını tatmin edecek, kendilerini tatmin edecek tek bir gerekçe bile üretebilmiş değiller.''

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