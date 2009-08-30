Erdoğan: "Demokratik açılım sürecini baltalama girişimi"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 4 güvenlik görevlisinin şehit olmasıyla ilgili "Ben insan olarak olaya baktığımda demokratik açılım sürecini baltalamaya çalışan, engellemeye çalışan bir girişim olarak değerlendiriyorum" dedi.



Başbakan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından Merkez Orduevi'nde verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "açılım sürecinde 4 tane şehit, ne yapılması gerekiyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben insan olarak olaya baktığımda demokratik açılım sürecini baltalamaya çalışan, engellemeye çalışan bir girişim olarak değerlendiriyorum. Tabii şu anda milli birlik projesi kapsamında demokratik açılım devam ediyor. Bunların en önemli yanı olan terör sorunu ile mücadele kararlıklıkla devam ediyor, devam edecek" yanıtını verdi.



"Demokratik Açılım Projesi'nin bir kardeşlik projesi" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunu engellemeye çalışan mihraklara karşın, bizim durmamız mümkün değil. Bugünkü olayın nasıl olup olmadığının da bir neticesini de almamız lazım. Bunu da inşallah yetkililerden alacağız. Ne olmuş gerçekten" dedi.

