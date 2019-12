-Erdoğan: "Bayram bir fırsattır" ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayramı kardeşliğin, birliğin, beraberliğin pekiştirilmesi için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan Kurban Bayramı mesajına, ''Mübarek kurban bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gönül isterdi ki, bu bayramı daha bir coşkuyla, daha bir heyecanla kutlayalım'' ifadeleriyle başladı. Önce Çukurca'da güvenlik güçlerine düzenlenen hain saldırının, ardından Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin bayram sevincini gölgelediğini, bayrama buruk bir şekilde girilmesine neden olduğunu belirten Erdoğan, ''Yine de her iki acı tecrübe karşısında da aziz milletimizin tek yürek, tek ses, tek vücut olması özellikle Van'daki depremin yaralarının sarılması için topyekun seferber olması anlamlı bir tablonun oluşmasına vesile oldu'' ifadelerine yer verdi. Ramazan Bayramı'nda da millet olarak Afrika Kıtası'nda yaşanan insanlık dramını sona erdirmek için büyük bir vicdan ve şefkat hareketi başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, dünyanın sırt çevirdiği görmezden geldiği Somali'deki insanlık dramı için Türkiye bütün dünyaya örnek teşkil eden bir insanlık dersi verdiğini, son 60 yılın en büyük kuraklık ve açlık tehlikesiyle boğuşan Somali'nin, Türkiye'nin çabaları, yardımları, dayanışması sayesinde adeta yeniden hayata tutunduğunu, geleceğe dair umutlarını tazelediğini vurguladı. -''Gözyaşlarını silerek, insanlarımızın yüzünü yeniden güldüreceğiz''- Başbakan Erdoğan milletin aynı şekilde bu kez Van'da kendi vatandaşlarının başına gelen felaket için büyük bir yardım seferberliği başlattığına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Her iki hadise de aziz milletimizin hiçbir insanlık dramına kayıtsız, suskun ve sağır kalmadığını, ırk, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun bütün muhtaçların yardımına aşkla, şevkle koşturduğunu açıkça ortaya koymuştur. Şurası çok önemli bizler komşusu açken, tok yatmayı içine sindiremeyen, bundan hicap duyan bir medeniyetin mensuplarıyız. Komşumuz, bayram edemezken, bizim bayram etmemizin de bir ehemmiyeti olamaz. Bu noktada bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum; Bizler ardı ardına yaşadığımız sıkıntılar, güçlükler ve acı tecrübeler dolayısıyla bu bayrama buruk girmiş olabiliriz. Lakin, bu bayramın bütün yaralarımızı sarmak için bir vesile bir fırsat olduğunu da unutmayalım. Bayramı kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesi için ben doğrusu bir fırsat olarak görüyorum. Hep böyle görelim, zira bayramlaşmak barışmaktır, kucaklaşmaktır, yardımlaşmaktır.'' -''Kurban Bayramı'nı hep birlikte Van'ın bayramı haline getirmek...''- Bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı günler olduğunu, bayramın paylaştıkça anlam kazandığına ifade eden Başbakan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Onun için gelin bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, imdadına koşalım sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim, bilhassa da mübarek Kurban Bayramı'nı hep birlikte Van'ın bayramı haline getirmek için özel bir ihtimam ve özel bir çaba gösterelim. Bayramlar bunun için vardır, zenginin, yoksulu; varlık sahibinin, ihtiyaç sahibini; hayırseverlerin, yetimleri sevindirmesi için bir fırsattır bayramlar. Bunu böyle anlamalı böyle kabul etmeliyiz. Bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılan bu yardımlaşama ve dayanışma ruhudur. İnanıyorum ki bu bayramda da bu ruhu gösterecek birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak ve Van başta olmak üzere bu ülkenin dört bir yanında yeniden ocaklarımızı şenlendireceğiz. Gözyaşlarını silerek, insanlarımızın yüzünü yeniden güldüreceğiz. Bu düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyor, huzur ve sükun dolu bir bayram geçirmenizi Allah'tan temenni ediyorum.''