-ERDOĞAN: "AYŞE NİNE BENİ AĞLATTI" ÇANKIRI (A.A) - 06.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz bu yola, makam için, ikbal için, rütbe, paye için çıkmadık. Biz bu yola millete hizmet için çıktık, 8,5 yıl boyunca sadece millete hizmet ürettik'' dedi. Erdoğan, partisince Belediye Meydanı'nda düzenelen mitingde vatandaşlara hitap etti. Çankırı'nın yarenlerin, Ahiler'in şehri olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:: ''Çankırı, Emir Karatekin'in, Hacı Murad-ı Veli hazretlerinin, Hilmi Efendi'nin, Bahaeddin hazretlerinin şehridir. Çankırı şehitler diyarıdır. Hepsini rahmetle, minnetle yadediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet temenni ediyor, mekanları cennet olsun diyorum.'' Erdoğan, 12 Eylül'de Çankırı'nın, yüzde 76,5 gibi çok büyük bir oranda Anayasa değişikliğine 'evet' dediğini anımsatarak, ''Bize olan itimadınız için sizlere teşekkür ediyorum. Demokrasiye, özgürlüklere, temel hak ve özgürlüklere sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum'' diye konuştu. ''Büyük Türkiye'yi bir kez daha sahiplendiğiniz, üstünlerin hukukuna değil, hukukun üstünlüğüne 'evet' dediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şimdi bakın sevgili Çankırılılar. Buraya gelmeden önce, bana Çankırı'yla ilgili bir kaç güzel haber ilettiler. Tabii biz, siz olmasaydınız biz buralara gelemezdik biz, sizinle buralara geldik. Biz emanetçiyiz, siz sahibisiniz. Biz, sizin bu emanetinize sahip olmaya çalışıyoruz. Çankırı'ya çok hizmet kazandırdık, çok eser kazandırdık. Bunları birazdan aktaracağım. Ama, ben sizinle bugün dertleşmeye, hasbıhal etmeye geldim.'' ''Ne diyorum biliyor musunuz?'' diye soran Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir başbakanınız olarak değil, bir kardeşiniz olarak diyorum ki ne olur, futbol takımı tutar gibi parti tutmayalım. Buna var mıyız? Hizmet, eser siyasetine oy verelim. İstismar, ideoloji siyasetine değil, kim hizmet ediyorsa, ettiyse alalım başımız gözümüz üstüne diyelim. Ama yapmayana da 'Sen şu Çankırıya ne verdin ya söyle bakalım. Ey MHP 3,5 yıl iktidar oldun şu Çankırıya ne verdin' Öyle mi? Bunu sormak Çankırılı kardeşimin hakkı değil mi, yarenlerin hakkı değil mi?'' Çankırı'nın geçmişte su sorunu yaşadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Çankırı öyle günler yaşadı ki musluğu açıyorsunuz, hangi ses geliyordu? 'Tısss' Kim vardı iktidarda? MHP. Yanında kim vardı? CHP'nin yavrusu DSP, ama musluklardan tıss geliyordu. Günlerce musluklardan damla damlamıyordu. Sadece hava geliyor, günlerce musluktan damla damlamıyor. Nihayet 2010 yılında Orta'dan, Güldürcek Barajı'ndan, memba suyu kalitesinde suyu Çankırı'ya getirdik mi? Hayırlı olsun.'' Erdoğan, sadece şehir merkezlerinin su sorununu çözmediklerini vurgulayarak, Köydes'le, Beldes'le, en ücra köylere kadar su, yol götürdüklerini ifade etti. Erdoğan şunları kaydetti: ''Bana, merkeze bağlı Yeşilyurt Köyü’nden, eski adıyla Taytak'tan 75 yaşındaki Ayşe ninenin sevincini anlattılar. Köye, tarihinde ilk kez su gelmiş. 75 yaşındaki Ayşe Nine, günlerce mezarlığa gitmiş, 'Kalkın Taytaklılar, köyümüze su geldi' diye sevincini haykırmış. Ya bundan ötesi var mı? Ben tabi hakikaten içlendim ve ağladım. Allahım Ayşe nineye bu sevinci yaşattık ya, bundan ötesi olamaz, Rabbim sana hamd olsun dedim.''