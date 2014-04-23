Erdoğan 3 yıl sonra ilk kez 23 Nisan için Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor. Anıtkabir'deki 23 Nisan törenine son olarak 2011'de katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, uzun bir aranın ardından ilk kez Anıtkabir'deydi.

Ankara'da 23 Nisan kutlamaları, TBMM kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 94. yılı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı; saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, BDP Muş Milletvekili, TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Devlet erkanı Anıtkabir'de

Saat 09.15'te devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Çiçek başkanlığındaki heyette Başbakan Tayyip Erdoğan, muhalefet liderleri ile BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da yer aldı.

Anıtkabir bugün çocukların

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir güne hazırlandı. Anıtkabir’e gelen çocuklara balon, pamuk şeker ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı çizgi romanlar dağıtılacak. Atatürk ve Çocuk Dergisi, Çanakkale Şehitleri kitabı, Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan kartpostallar da çocuklara hediye edilecek.

Normalde saat 17.00’a kadar açık olan Anıtkabir, yarın saat 20.00’a kadar ziyarete açık tutulacak.