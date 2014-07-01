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'Erdoğan 3 Temmuz'da istifa etmeli'

CHP'li Gürsel Tekin, Başbakan Erdoğan'ın Köşk'e adaylığını açıklamasının ardından 'Başbakan' sıfatıyla seçimlere katılmasının etik olmayacağını savundu

01 Temmuz 2014 16:45

AKP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ı göstermesine CHP'den ilk tepki geldi. 

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Erdoğan, Başbakanlık görevinden, adaylığı kesinleştiğinde, yani en geç 3 Temmuz'da istifa etmeli" dedi.

Erdoğan'ın adaylığı konusunda "hayırlı olsun" da diyen Gürsel Tekin, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

 

'Devlet imkanlarıyla kampanya olmaz'

 

"Sayın Erdoğan'ın en geç 3 Temmuz'da Başbakanlık görevinden istifa etmesini bekliyoruz. En uygun tavır budur. Üç aday var. İkisi kendi imkanları ile kampanya yaparken, üçüncünün devlet imkanlarını kullanması etik değildir. Bu nedenle, Başbakan'ın en kısa sürede istifasını bekliyoruz". 

 

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