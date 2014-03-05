Erdoğan'dan 'Köşk'te Gül'le devam' ve üç dönem sınırını esnetme mesajı

Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin en fazla 3 dönem görev yapma kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu kuralın değişmesi için partililerden talep gelirse genel kurula götürebileceklerini" söyledi. Ancak Başbakan kendi kişisel fikrinin "3 dönem görev, 1 dönem dinlenme" olduğunu da vurguladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna 'Şu an gündemimizde yok. Mevcut Cumhurbaşkanımız devam edebilir' yanıtını verdi.

Erdoğan'ın, yerel medya temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

Benim villamdan bahsediyorlar ama...

Başbakan Erdoğan'ın gündeminde ilk olarak paralel yapıdan bahsetti ve 'Sakın ola onları ağzınıza almayın. Benim villamdan bahsediyorlar ama Balıkesir'de kendisinin villası çıktı' dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili olarak ise Erdoğan 'Bu Tayyip Erdoğan haram yiyenin gırtlağına yapışır. Ben Hacı Ahmet Kaptan'ın oğluyum. Haram yemedik, yemeyiz, yiyenin de gırtlağına yapışırız' diye konuştu.

'Koltuğa yapışmadık'

Başbakan Erdoğan, "Üçüncü dönemin sonunda devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Benim böyle bir talebim yok. Anrcak parti isterse kongreye giderim. Benim dileğim üç dönem çalışma bir dönem dinlenme. Sonra tekrar göreve devam" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mısınız?" şeklindeki bir başka soru üzerine de, "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok. Mevcut Cumhurbaşkanımız devam edebilir" değerlendirmesi yaptı.

'Açılışını da yapacağım içine de girip oturacağım'

Seçimden sonra MİT dışında Yargıtay ve Danıştay için düzenleme yapılacağını belirten Başbakan Erdoğan, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Başbakanlık inşaatının durdurulması kararıyla ilgili olarak da 'Hukuksuz olarak yaptığımız hiçbir şey yok. Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de girip oturacağım' dedi.

'Kılıçdaroğlu'na öyle bir cevap verirdim ki...'

Erdoğan, açıklamalarının sonunda en sert tepkisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün mitingde kullandığı sözler üzerine verdi.

Erdoğan "Ben bir Kasımpaşalıyım, bu makamda olmasam öyle bir cevap verirdim ki..." dedi ve ardından CHP'li seçmenlere seslenerek 'Siz bu adama nasıl yüzde 27 oy veriyorsunuz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında "annesi" ifadesini kullanmış daha sonra özür dilemişti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

"Yolsuzluğu kendisi yapmıyor, aile boyu yapıyorlar. Annesi, af edersiniz, annesi değil, Allah rahmet eylesin... Eşi, o da çünkü telefonda 'diğer oğlana da haber ver' diyor. 'Onun da haberi olsun' diyor. Kızları, çocukları, kendisi, amcası, dayısı, yeğeni, teyzesi, bütün sülale malı götürmekle meşguller."