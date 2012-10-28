Erdoğan: 29 Ekim, her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın aydınlık geleceğe ilham verecek bir coşkuyla kutlandığını belirterek, bayramın her geçen gün daha büyük bir önem kazandığını ifade etti.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladığı belirtildi.

Başbakan Erdoğan, ''Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 89. kuruluş yıl dönümünde, aydınlık bir geleceğe ilham verecek bir coşkuyla kutluyoruz'' ifadeleriyle başlayan mesajında, şunları kaydetti:

''Vatanımız için bir dönüm noktasını ifade eden bu güzel bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir.

Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, hepimizin gözbebeği durumundadır.

Zira, Cumhuriyetimiz çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından kurulmuştur.

Hiç şüphe yok ki istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi, bugün de aynı ruh ve kararlılığa, aynı özveriye sahiptir.''



'Hiçbir kirli emelin bizi yolumuzdan döndürmesine izin vermeyeceğiz'



Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe adım adım yürüdüğü bir dönemde, bir olarak, birlik olarak, millet için bu toprakları vatan kılan değerlere sonuna kadar sahip çıkarak yollarına devam edeceklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

''Hiçbir gücün, hiçbir kötü niyetin, hiçbir kirli emelin bizi yolumuzdan döndürmesine izin vermeyeceğiz.

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'yi, demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmektir.

Bu amaçla, daha demokratik, daha adil, daha eşitlikçi bir anayasa için var gücümüzle çalışıyor, muasır medeniyet hedeflerimize ulaşmak, Türkiye'nin uluslararası itibarını daha da yükseltmek adına kendimizi geliştiriyor, tazeliyor, yeniliyoruz.

İnanıyorum ki geçmişte farklı dil, inanç ve kültürleri birarada yaşatan, büyük bir hoşgörü medeniyetinin mirasçıları olan bizler, birbirimizi kardeşçe kucaklayarak, birbirimizle sımsıkı kenetlenerek, el ele, gönül gönüle 100. yıl hedeflerimize doğru süratle yol alacağız.

Bu vesileyle, canları pahasına vatanlarını savunarak bu Cumhuriyeti bize armağan eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum.

Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 89. yılını idrak etmekten büyük bir mutluluk duyuyor, bütün vatandaşlarımın bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.''