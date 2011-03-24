T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN 28 MART'TA IRAK'A GİDECEK ANKARA (A.A)

24 Mart 2011 09:30

-ERDOĞAN 28 MART'TA IRAK'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Mart tarihleri arasında Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. ​Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bağdat, Necef ve Erbil'i kapsayacak ziyarette, Başbakan Erdoğan'a, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız eşlik edecek. Bağdat'ta 28 Martta Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ve diğer siyasi liderlerle görüşecek olan Başbakan Erdoğan, 29 Martta Necef'te Büyük Ayetullah Ali Sistani ile aynı gün öğleden sonra ise Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüşmelerde bulunacak. ​Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Irak ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak. Başbakan Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Meclisi ile Türkiye-Irak İş Forumu vesilesiyle iki ülkenin önde gelen iş adamlarına hitap etmesi, Erbil'de ise Erbil Türk Başkonsolosluğu ile Erbil Uluslararası Havaalanı'nın resmi açılışlarını gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24