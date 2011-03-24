-ERDOĞAN 28 MART'TA IRAK'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Mart tarihleri arasında Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. ​Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bağdat, Necef ve Erbil'i kapsayacak ziyarette, Başbakan Erdoğan'a, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız eşlik edecek. Bağdat'ta 28 Martta Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ve diğer siyasi liderlerle görüşecek olan Başbakan Erdoğan, 29 Martta Necef'te Büyük Ayetullah Ali Sistani ile aynı gün öğleden sonra ise Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüşmelerde bulunacak. ​Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Irak ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak. Başbakan Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Meclisi ile Türkiye-Irak İş Forumu vesilesiyle iki ülkenin önde gelen iş adamlarına hitap etmesi, Erbil'de ise Erbil Türk Başkonsolosluğu ile Erbil Uluslararası Havaalanı'nın resmi açılışlarını gerçekleştirmesi öngörülüyor.