Erdoğan: 27 Nisan bildirisini muhtıra olarak görmüyorum

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KanalTurk'te katıldığı bir programda askerlerin 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yayımladığı "27 e-muhtırası" olarak bilinen bildiri için “Muhtıra olarak kabul etmiyorum, o zamanki Genelkurmay’ın bir yaklaşımı olarak değerlendiriyorum” dedi. Ayrıca, CNNTurk'un Liderler Zirvesi" programına katılan Erdoğan, bedelli askerlik için yeşil ışık yaktı. Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'deki yerel özerklik çıkışıyla tuzağa düştüğünü ifade eden Erdoğan, Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına ise sert çıktı. CHP'nin birinci parti olacağını iddia eden iş adamı İnan Kıraç için de "Bundan sonra Kıraç'ın açılışına gitmem" dedi.







Bugüne kadar çok sayıda Ak Partili bakan ve milletvekilinin ‘muhtıra’ dediği ve Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde 27 Nisan 2007 tarihinde yayımlanan bildiriye Başbakan Erdoğan’dan farklı bir yorum geldi. Erdoğan, o bildiriyi muhtıra olarak görmediğini söyledi.

Erdoğan önceki akşam Kanaltürk’te katıldığı programda, “367 krizinde neler oldu? Cumhurbaşkanının açıklamaları oldu. Bir çok şeyi bildiğini söyledi. Siz de biliyor muydunuz?” sorusu üzerine,“Aslında tabii o süreci Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yaşadık. Tabii ki ben de bir çok şeyi biliyordum. Bulunduğum makam sebebiyle bunları konuşmak bir şey kazandırmaz” dedi. O süreçle ilgili muhalefeti de eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: “O zamanın küçük muhalifleri bizlere verdikleri sözlerin arkasında duramadılar. ANAP’ın genel merkezine milletvekillerini tıkadılar hatta kilitlediler ve bunlardan bir tanesi kaçabildi. Ve o oylamaya geldi.”

“Dönemin Genelkurmay hiyerarşisinde Cumhurbaşkanlığı sürecine etki etme noktasında birileri var mı sizde?” sorusu üzerine ise Erdoğan, “Benim elimde kesin veri yok. Duyumlar var. Kesin veri olmadığı içinde bu konuyu konuşmayı doğru bulmam” dedi.

“27 Nisan bir muhtıraydı? O konuda yargı süreci işler mi?” denince Erdoğan, “O konuyu bir muhtıra olarak kabul etmiyorum. O zamanki Genelkurmay’ın bir yaklaşımı olarak değerlendiriyorum. Muhtıralar karşısında siyasi iktidarların ne yaptığı bellidir. Eğer muhtıra kabul ediyorsanız varın öyle kabul edin. Hemen ardından ertesi gün iktidar olarak gerekli cevabı gerekli şekilde verdik ve bitirdik”diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, CNN Türk'te ekrana gelen "Liderler Zirvesi"nin finalinin de son konuğu oldu. Erdoğan, CNN Türk Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in de sorularını cevaplandırdı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bingöl'e Diyarbakır diye seslendiniz şarkı söylediniz

Bu şarkıyı sadece ben sevmedim, halkım da sevdi. Bugün yorgunluğun ötesinde Bingöl'deki coşku bizi Diyarbakır'a taşıdı. Sonradan farkettik yanlış yaptığımızı. Coşkunun dorukta olduğu bir mitingti. Bingöl'ün talihsizliği bir meydanı yok. Orada bayan ilgisi çok fazla. Bizi Bingöl hep mahçup etmedi, biz de onları mahçup etmedik. Bingöl'de yaptığım mitinglerin en iyisi.

Mutsuz olduğunuz miting oldu mu?

Tek şikayetimiz Hakkari mitingi oldu. Hakkari'de halk tehdit edilmemiş olsa, esnaf kepeklerini kapatmamış olsa... Sizinle yarış içinde olan bir ilçe başkanına istifa et çağrısı yapıyorlar. Tabila asamassınız diyorlar. Ama biz er ya da geç tabelaları asacağız. Zorbalığa izin veremeyiz. Hakkari dışında bütün mitingler benim için iyiydi.

Erdoğan giderek güçleniyor mu? Balkon konuşmasını hazırladınız mı?

Balkon konuşmamız şüphesiz sürecin bir özeti olacaktır. Ülkemizin geleceğiyle ilgili mesajlar olacaktır. Ama bunları açıklayamam. Biz balkonu boşuna yapmadık, bugünler için yaptık. Arkadaşlar ön hazırlığı yapıyorlar, çerçeve belli. 12 yılı hedefleyen bir konuşma olacak. Bu mesajın içerisinde iç ve dış gelişmeler olacaktır.

ABD'li düşünce kuruluşunun açıklamaları. Türkiye'den dışarıya nasıl bir mesaj verilecek?

Türkiye gündem belirleyen bir ülke. Balkanlarda ve Avrupa'da gündem belirlemede söz sahibi olan bir ülke. George Bush bizi genel başkan olarak kabul etti. Bizim Avrupa'da gezmemizin sebebi neydi?. Biz 15 gün içinde bütün AB ülkelerini dolaşacağız dedik. Bir de ABD'ye gittik. Bunlar bize göre iyi adımlardı. Türkiye'nien geçmişteki kaybettiği adımları kazanmak için yaptık.

Seçimden sonra dış seyahat var mı?

O bellidir. Ama isterseniz şimde konuşmayalım. Ama biz Azerbaycan'ı ziyaret ederiz. Ya da KKTC'dir. Bu bir teamüldür.

Sizi insanlar çok güçlü görüyor. Bu gücün sizi yanlış bir yere sürüklemesinden endişe ediyor musunuz? Danışmanlarınız sizi uyarıyor mu?

Bizim gücümüz halktan geliyor. Tayyip Erdoğan mütevazi bir insandır. Bunu yakınlarım bilir. Yumuşuk başlıysam uysal koyun değilim. Tevazu bizim için vazgeçilmez bir hassasiyettir. Hiç bir zaman gururlanmadım, kibirlenmedim. Bunlardan hiç hoşlanmam. En yüksek dağlardır, onları aşamazsın. Biz bu milletimize bu gurur, tebeden bakan olmuş olsaydı, bize itidar yetkisi vermezdi.

Pişman olduğunuz bir söz var mı? "Kadın mı kız mı" sözü..

Sertlik başka bir şey. Benim hitabetim farklıdır. Ben gümbür gümbür konuşurum. Kız ve kadın ifadesinde, kadın dersen kızsa hakaret kabul eder. Bunu farklı yerlere çekenlere şaşıyorum. Özellikle diğer liderlerin benimle ilgili hakaretleri var. Bunlar gündeme gelmiyor. Ana muhalefet dişlerini sökeceğim diyor, AKP'ye oy verenleri beyinsiz ilan ediyor. Bunlar gündeme gelmiyor. Ama benim sözlerimde hakaret varsa bunlar için özür dilerim. Ama hakaret yok. Bu benim tarzım.

Hopa'daki ölen öğretmen

Ölmüş olan insanla ilgili gelen bilgiler, belgeler o insanla ilgili varsa buna ne ne dersiniz? Taş atarken çekiymiş resimleri var. Bunları hiç görmüyoruz. medya o şahsın üzerinde dudurken, benim servetimin üzerinde neden durmuyor. Polis halen yoğun bakımda. Ben hedeftim. Ufak taş geldi, benim önüme. Büyük taş da sürücümün önüne geldi. Kan revan içinde kaldı. Bunlar medyada yer almıyor. Hopa'nın içinde bizim yüzde 40 oyumuz var. "Tek yol sokak, tek yol devrim" pankartları vardı. Orada emniyet zaaf gösterdi. Tabi ki burada bizim tavrımız farklı olacak. Bakın Bingöl'de ben Apo'nun kitaplarından örnekler verdim, bunların görülmesi lazım. İlçe başkanı molotof verirken görüntüleri var. Medyanın bu mücadeleye destek vermesi lazım. Medyanın bu propagandayı yapmaması lazım.

İnan Kıraç tartışması, "riskler" sözünüz?

Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir holding o ülykenin siyasi harekatlır üzerinde genel ve acçık bir beyanda bulunmazlar. Çünkü bilirler ki geldiğinde yine onunla çalışacak. Gelecek olan yönetimle işleriniz var. Örneğin beni açılışa davet eder, ben gitmem. Kredi verecek olan ben değilim. Banka verir. BUndan önce ben davetlerine katıldım. Ama şimdi aksini beyan etmedikçe ben bundan sonra açılışına gitmem. Bir taraf olan bertaraf olur demiştim daha önce. Çık açıkla açık açık konuş. Dobra dobra çıkıp söylese daha saygın olur. Ben partimi desteklemediğini biliyorum.

Taraf olmak sizin yanınzda mı olsun?

Hayır. Açık olsun yeter..

TÜSİAD tartışması

TÜSİAD'ın ne olduğu belli değil. Bir anayasa çalışması yaptılar, tepkiler geldi; geri adım attılar. Bu doğru bir yaklaşım mı?

Dünyanın 8. zengini diyorlar sizin için, böyle bir derece verdiler.

Bana o dereceleri verenlere sormak lazım. Benim Meclis'teki beyanname kayıtlarımda dünyada 8. sıraya gelmem imkansız, O iftirayı atanlara müfteri yakıştırması yapabilirim. Bunlar dünyayı takip etmiyor. Nerede yazıyor bu sekizinci sıra? Yine villaydı, bilmem neydi... İftiralar atmaya başladılar.

Kabinede nasıl bir değişiklik olacak?

Bunları konuşmak için henüz erken. Yeni tabloya göre bir şekil vereceğiz.

Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'nin durumu ne? Adaylar neye göre belirlendi?

Ben bir karar vermedim. Bir istişare yapıldı. Bir değerlendirme yapıldı, hizmetlerin karşılığını bulduğunun görülmesi lazım. Birileri istisman peşinde ama biz eser peşindeyiz. Bunun neticesini de aldık. Reformist bir kimliğe sahipsek bunu ortaya koymamız lazım. Tabulara sığınmıyoruz. hiç bir şekilde milliyetçilik yapmıyoruz, mesajlarımızı tüm Türkiye'ye veriyoruz. Biz halkımıza güveniyoruz. Kamuyou araştırmaları bunu gösteriyor.

Açılım süreci. Bu süreçte çok sert ifadeler kullandınız. BDP'yi terör örgütü olarak ilan ettiniz. Bu seçim dili mi?

Biz barış dilini sürekli kullanıyoruz. Bölücü terör örgütüne, bölücü terör örgütü diyemeyen bir BDP var. Çünkü sırtını oraya dayıyor, oradan nemalanıyor. MHP bile Milli Birlik ve Beraberlik projesine Kandil ile işbirliği yakıştırması yaptı. Bu iddiayı gündeme getiren Bahçeli. Yeni bir şey daha uydurdu. İmralı'dakini birakacaklar falan diyor. Daha çok beklerler. AK Parti iktidarında böyle bir karar beklemesinler. BDP'liler o ifadelerle nasıl oy toplarız diyorlar, leyla Zana da öyle... İmralı'dakinin işi bitmiştir. Ben vatanıma ihanet edemem. Öyle bir şey söz konusu değil.

Bahçeli'nin Diyarbakır gezisi... ve açılımlar

Bütün liderlerin gitmesi lazım. Ben Türkçe dışında başka bir resmi dil tanımıyorum. Ana dil konusunda kurslar açtık. Ana dil eğitim konusunda ise üniversitede önünü açtık, orta ve lisede bu mümkün değil. Ama ilerde bunlar seçmeli olarak konuşulabilir. bir çok üniversitede Kürtçe öğretilebiliyor. Kürtçe propaganda yapabiliyorlar.

BDP'nin beklentileri... Kimliksiz anayasa tartışması. Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'deki çıkışı

Kimliksiz bir anayasa ile neyi ifade ediyorlar. Yeni anayasada üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı. Bayrak bunları rahatsız ediyor. Tek vatan diyorsun, tek millet diyorsun bu onları rahatsız ediyor. Kılıçdaroğlu Hakkari'de yerel özerklik dedi, o boşluğa düştü. tuzağa düştü. Ya da böyle bir şey arayışında olabilir. Kılıçdaroğlu doğru konuşmuyor, dürüst değil. Bizim iktidarımızda Kürtler asimile ediliyor denemez. TC vatandaşlığı kimseyi rahatsız etmesin.

Aile fertleriniz size seçim kampanyasında destek veriyor mu?

Her il için önceden çalışma yapıyoruz. Kızım bu konuda bana yardımcı oluyor. Şu ana kadar bir sıkıntı çekmedik. Arkadaşlarım çok ciddi bir performans sergilediler.

Genelkurmay'ın tatbikatları iptal etmesi. Asker-sivil ilişkileri ne durumda?

Türkiye'de artık demokrasi ciddi bir güç kazandı. İleri demokrasi dedik. Asker sivil ilişkilerinde iyi bir noktadayız. Bazı medya kesimleri bu konuda tahrik naktasında. TSK'nın ber yeri var, sivil iradenin bir yeri var. Biz Genelkurmay'la haftalık muntazam bir şekilde görüşüyoruz. Ama bizim sırtımızda bir yumurta kefesi var. Bazılarında bu olmadığı için rahat konuşuyorlar. Atılan her adımdan ülkenin kazanması lazım. Hiç bir zaman aceleci bir mantıkla haraket etmiyoruz.

Bir toplantı yapılmış, Işık Koşaner AK Parti tek başına iktidar olursa istifa edecek. Emre Uslu bunu yazdı.

Ben o toplantıda olmadım, ama Emre Bey olmuş galiba..

YAŞ toplantısında ne olacak?

TSK mevcut tabloyla çalışıyor, bir aksama yok. Kimsenin yeri de boş değil. Ağustos'taki YAŞ toplantısına girerken önümüze tablolar gelecek, ona göre bir hazırlığı birlikte yapacağız.

Nasıl bir medya sizin bu şikayetlerinden arınabilir. Nuray Mert ve Abbas Güçlü tartışması mesela.. Gazeteciler de size eleştirdi..

Sınırsız bir özgürlük yoktur. Başkasının alanına müdahale ettiğinizde orada sınır vardı. Dersim'de yapılan yolların harekatlar için yapılan yollardır, duble yollar da güvenlik kaygısıyla yapılan yollardır çıkışını bizim mantıklı kabul etmemiz mümkün mü? Bir hükümet yapacağı yatırımı bölgedeki bir siyasi partiyle mi oturup konuşacak. DPT ne iş yapar? Biz bir hizmet aşkıyla koşuyoruz, siz diyorsunuz ki uzlaşın. Terörün çözümünde bu barajların, yolların yapımında müsade mi alacağız. Ben halkıma bakarım. Bu zikrettiniğiz isimler bundan dolayı böyle bakıyorlarsa, baksınlar. Benim vatandaşımın içme suyu yok, gidip bunların resimlerini çekiyorsunuz. Dağın başında okul yok haberlerini getirip haber yaparsınız. Ama yapılanları göstermezsiniz. Biz hizmet için kimseden müsade almayız.

İnternete filtre mi geliyor?

İnternetle ilgili bir sınırlama yok ki. Vatandaş ücretli olarak başvuru yapıyordu, filtreleme istiyorum diye. Biz de bunu ücretsiz yapacağız, yaptığımız iş bu. AğustosTa bu devreye girecek. Özgürlüklerin sınırlaması gibi bir şey yok.

Bedelli askerlik

Silahlı kuvvetlerin düşüncesini önemsiyorum. Biz bir kaç kez görüştük. Tek endişemiz şehit aileleri. Şehit aileleri bizim çocuklar kurban mı seçildi, biz fakirdik bu yüzdün mi başımıza geldi falan diyorlar. Milletimin ne dediği önemli. Bedelliyle ilgili olarak önümüzdeki dönemde yine Genelkurmay'la konuşup, mutabakat sağlarsak adımlarımız atarız. Sırtımda küfe var. Şehit ailelerinin de belli bir adım atması lazım. Bunun belli bir çözüme kavuşması lazım. Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu konuda çalışması var.