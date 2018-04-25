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"Erdoğan, 23 Nisan'da CHP'li Özel'e cevap vermedikleri için AKP'lilere kızdı"

AKP'de büyük kongre seçimlerden sonra yapılacak

25 Nisan 2018 10:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'de grup yöneticilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarına yeterince yanıt veremediği için kızdığı iddia edildi.

Cumhuriyet'te Emine Kaplan imzasıyla yayımlanan haber aynen şöyle:

AKP MYK önceki gün, MKYK de dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Erdoğan’ın, TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunda yaşanan tartışmaları değerlendirirken, grup yöneticilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarına yeterince yanıt veremediği için kızdığı öğrenildi.

Toplantılarda aday adaylıklarının başlaması ve 29 Nisan pazar günü sona ermesi nedeniyle, gelecek hafta aday tespit komisyonlarınca aday adaylarıyla mülakat yapılması kararlaştırıldı. Üç dönem kuralına takılan milletvekillerinin durumu da değerlendirildi. Son kongrede üç dönem kuralını esnetmek ve ihtiyaç duyulması halinde bu kapsamdaki milletvekillerinin yeniden aday yapılabilmesi yetkisi MKYK’ye verilmişti. Bu yetkisi MYK’ye verdi.

Toplantılarda aday adaylarından alınacak ücret de belirlendi. Erkek aday adaylarından 6 bin, kadınlardan 3 bin, engellilerden de bin lira adaylık ücreti alınacak. Daha önce Haziran sonunda yapılabileceği açıklanan büyük kongrenin de seçimlerden sonra yapılacağı belirtildi.

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